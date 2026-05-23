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Modena, Dina Guigli ha spento cento candeline

Modena, Dina Guigli ha spento cento candeline

Ha festeggiato presso la parrocchia di Gesù Redentore con parenti e amici arrivati dalla città e dalla Provincia

1 minuto di lettura

Compiere cent’anni è un evento speciale e per questo, ai longevi del territorio modenese, in occasione del compleanno, il Comune consegna la medaglia della Bonissima con dedica particolare, per sottolineare il valore del patrimonio culturale ed esperienziale di cui gli anziani sono portatori.

Dina Guigli ha spento cento candeline oggi, sabato 23 maggio, e ha festeggiato presso la parrocchia di Gesù Redentore con parenti e amici arrivati dalla città e dalla Provincia.

Per questo speciale compleanno era presente anche il vicesindaco Francesca Maletti che, in rappresentanza del sindaco e dell’intera comunità, le ha rivolto un augurio speciale consegnandole la medaglia in argento della Bonissima e una lettera di auguri firmata dal sindaco Massimo Mezzetti.

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