Circa 300 persone hanno partecipato oggi pomeriggio alla manifestazione promossa da Fdi e dai sostenitori di Vannacci a una settimana dalla strage di Modena. In testa al gruppo i parlamentari di Fdi Daniela Dondi e Michele Barcaiuolo, gli europarlamentari Stefano Cavedagna ed Elena Donazzan, il capogruppo Luca Negrini, Guglielmo Golinelli di Futuro Nazionale e Carlo Giovanardi. Con l’influencer Robby Giusti a catalizzare i selfie. In largo Garibaldi suonano le sirene registrate alle 16.30 in ricordo della strage di una settimana fa, mentre un corteo dei collettivi, partito dal parco XXII aprile in direzione centro storico, inneggia cori antifascisti e viene fermato dalla polizia all’altezza di San Giovanni del Cantone. Per consentire il loro percorso buona parte del centro interdetta al traffico.
Modena, in 300 alla manifestazione di Fdi: in piazza coi meloniani i sostenitori di Vannacci e Giovanardi
In largo Garibaldi suonano le sirene registrate alle 16.30 in ricordo della strage di una settimana fa. Robby Giusti catalizzatore della manifestazione. A distanza la protesta del corteo del Collettivi
Circa 300 persone hanno partecipato oggi pomeriggio alla manifestazione promossa da Fdi e dai sostenitori di Vannacci a una settimana dalla strage di Modena. In testa al gruppo i parlamentari di Fdi Daniela Dondi e Michele Barcaiuolo, gli europarlamentari Stefano Cavedagna ed Elena Donazzan, il capogruppo Luca Negrini, Guglielmo Golinelli di Futuro Nazionale e Carlo Giovanardi. Con l’influencer Robby Giusti a catalizzare i selfie. In largo Garibaldi suonano le sirene registrate alle 16.30 in ricordo della strage di una settimana fa, mentre un corteo dei collettivi, partito dal parco XXII aprile in direzione centro storico, inneggia cori antifascisti e viene fermato dalla polizia all’altezza di San Giovanni del Cantone. Per consentire il loro percorso buona parte del centro interdetta al traffico.
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