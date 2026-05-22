Street tutor a Modena, cambia la ditta: affidamento diretto a Italpol, 100mila euro fino a fine anno

Con una determina protocollata ieri il Comune di Modena ha ufficializzato l'affidamento diretto del servizio di Street tutor fine a fine anno alla ditta Italpol srl di Campogalliano preferendo la sua offerta a quella presentata dalla ditta Your event solution srl di Modena che finora gestiva il servizio.

'E' stato valutato conveniente per l’amministrazione il preventivo presentato dalla ditta Italpol che presenta un ottimo rapporto qualità/prezzo e la ditta ha anche già svolto analogo servizio con ottimi risultati e professionalità per il Comune di Reggio Emilia' - si legge nella determina. L'affidamento ha un valore di 100mila euro, Iva compresa.