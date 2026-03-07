Mezzetti si pente del riconoscimento alla Albanese, Rifondazione: 'Opportunista'

'Nel momento in cui il silenzio mediatico calato su Gaza allontana il genocidio in corso dagli occhi dell’opinione pubblica, c'è chi ieri faceva la foto con Francesca Albanese e oggi ne prende le distanze. Lo ha fatto anche il sindaco di Modena Massimo Mezzetti che, nei giorni scorsi in Consiglio comunale si è detto pentito di aver incontrato Albanese durante il DIG Festival dello scorso settembre'. Lo dice Rifondazione comunista Modena.
'Parliamo della Relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, incarico che le è stato recentemente riconfermato dall’ONU proprio per il suo lavoro di documentazione e denuncia delle violazioni del diritto internazionale. Per il suo lavoro Albanese è stata oggetto di pesanti attacchi politici e sanzioni da parte dell’amministrazione di Donald Trump, con conseguenze rilevanti anche sul piano personale. Secondo Mezzetti, Albanese avrebbe abbandonato il proprio ruolo istituzionale. Chiediamo al sindaco di spiegare nel merito a cosa si riferisce. O forse la delegittimazione è il prezzo da pagare quando si ha il coraggio di denunciare il genocidio e di richiamare le responsabilità e le complicità che lo rendono possibile? Complicità che trovano spazio anche a Modena, dove diverse realtà, anche istituzionali, mantengono ancora oggi legami con il sistema militare ed economico israeliano - aggiunge Rifondazione -.