Maria Grazia Modena: 'Campo nomadi abusivo di via Canaletto: dopo 15 anni basta immobilismo'
'L’Amministrazione dica chiaramente quali sono le sue intenzioni e in quali tempi intende intervenire'
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
'Roulotte abusive in via Canaletto: la Regione cosa sta facendo per il superamento dei campi rom e sinti?'
Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione
Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia
Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci
Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'Articoli Recenti
Referendum giustizia, sì e no, gli appuntamenti a Modena e provincia
Referendum riforma Nordio, a confronto due modelli opposti di giustizia
Costellazioni: in futuro meno richiedenti asilo e più famiglie
Aree nomadi: dal Comune 100.000 euro all'anno per manutenzioni e riparare danni