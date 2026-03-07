Un murales per celebrare l'impresa al femminile realizzato dagli studenti del Venturi

Il progetto ha coinvolto le studentesse e gli studenti della classe 4°G - indirizzo Arti Figurative dell'IIS A. Venturi: Margherita Melotti, Viola Gueli, Marianna Principato, Sofia Tiberio, Asia Usai, Sofia Ravagnani, Sara Zamboni, Rebecca Casella Cecere, Anna Lodesani, Francesca Leonetti, Sibilla Terzi, Jacopo Della Guardia, Chiara Sighinolfi, Diego Rinaldini, Adriano Marmora, Viola Catozzi, Agnese Banari, Michela Francardi, Gianluca Alessandro, Zoe Covizzi, Aurora Fogliani, Beatrice Bolognini, Giulia Brunetti. Ognuno di loro è stato chiamato singolarmente a elaborare un progetto per la realizzazione di un murale su una porzione della parete esterna della lunghezza di 10 metri della sede provinciale dell'Associazione. I lavori presentati sono stati il frutto di mesi di ricerca sulla tematica e di un'attenta progettazione, che ha coinvolto lo studio dei disegni, la scelta dei colori e la cura dei dettagli compositivi delle opere.
Nel corso della conferenza stampa è stato proclamato il progetto vincitore: quello presentato da Rebecca Casella Cecere.
'Un progetto che rappresenta molto più di un murale: è un atto di fiducia nel talento delle nuove generazioni e un omaggio alle donne che ogni giorno costruiscono futuro attraverso l'impresa. Vedere giovani artiste e artisti confrontarsi con i valori che animano il nostro lavoro ci riempie di orgoglio. Il progetto che è stato scelto ha saputo tradurre in immagine ciò che le donne imprenditrici vivono quotidianamente: coraggio, determinazione, creatività. Non vediamo l'ora di vedere questo murale prendere vita sulla nostra sede, come segno visibile e duraturo di ciò che le donne che fanno impresa rappresentano per questa comunità' - afferma Dania Botti, Presidente Impresa Donna Confesercenti Modena.
'Questo laboratorio nasce da una convinzione precisa: la scuola non è un luogo separato dalla città, ma uno dei suoi motori più potenti di trasformazione culturale.
'Un Laboratorio PCTO rigoroso, dallo studio di fattibilità ai bozzetti definitivi, i ragazzi della 4G hanno affrontato una sfida complessa con maturità. Ora il cantiere: 17 mq di muro dove il lavoro di squadra e il problem solving trasformeranno il progetto in realtà' - commenta Diego Cataldo, professore della classe 4° G.
Nei prossimi mesi verranno definiti i dettagli organizzativi per la realizzazione del murale che sarà completato entro la fine dell'anno. L'intera classe 4°G sarà protagonista di questa seconda fase, che trasformerà il progetto vincitore in un'opera permanente destinata a raccontare la storia e i valori delle donne che fanno impresa.
Nel collage fotografico, in alto parte delle immagini del murales che sarà realizzato sul muro del cortile della sede di Confercenti, sotto, da destra, l'assessore Alessandra Camporota, con la responsabile Confesercenti impresa donna e la dirigente dell'Istituto Venturi, una foto di gruppo degli studenti partecipanti e al direttore Confercenti Marvij Rosselli e il muro esterno sul quale sarà realizzato il murales.