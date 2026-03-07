In 180 studenti per la Coppa Ruffini di matematica: ecco i vincitori

Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sono il Liceo Wiligelmo di Modena, il Liceo Pascal di Reggio Emilia ed il Liceo Moro di Reggio Emilia

I vincitori della Coppa Ruffini, la storica gara di matematica a squadre promossa dal Dipartimento FIM di Unimore, che ha visto impegnati oltre 180 studenti, divisi in 26 squadre provenienti da diverse province del Nord Italia, sono il Liceo Wiligelmo di Modena, il Liceo Pascal di Reggio Emilia ed il Liceo Moro di Reggio Emilia.
Venerdì 6 marzo 2026, il Palamadiba di Modena ha ospitato la 22ª edizione della Coppa Ruffini, ormai storica gara di matematica a squadre. Si sono sfidati oltre 180 studenti provenienti da 26 Istituti Superiori di varie province.

 

Durante le due ore di gara, le squadre si sono misurate con 21 complessi quesiti in un clima di grande competizione, vissuto però con estrema correttezza, serenità e un forte spirito di collaborazione tra i componenti dei team.

 

La classifica finale, aggiornata in tempo reale sui maxi-schermi, ha decretato il trionfo del Liceo Wiligelmo di Modena, che ha conquistato il primo posto con un ampio margine sulla seconda classificata, il Liceo Pascal di Reggio Emilia, mentre gli studenti del Liceo Moro di Reggio Emilia si sono aggiudicati la terza posizione sul podio.
Al termine della sfida, Andrea Bergamini dell’AVIS ha premiato le migliori squadre, celebrando l'eccellenza e l'impegno dimostrati dai ragazzi.
Per le prime classificate di questa e delle altre oltre 30 selezioni territoriali sparse in tutta Italia, il prossimo appuntamento è fissato dal 7 al 10 maggio a Cesenatico, dove oltre 100 squadre provenienti da tutta Italia si confronteranno in una delle competizioni studentesche più prestigiose del panorama matematico nazionale dove si terranno le finali nazionali organizzate dall'Unione Matematica Italiana.
Il successo dell'evento è stato reso possibile grazie all’impegno di un nutrito gruppo di docenti e studenti del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche di Unimore, che hanno curato con dedizione ogni dettaglio dell'organizzazione, e grazie al prezioso supporto del gestore dell’impianto Franco Culcasi.
