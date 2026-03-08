Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Cittadinanza onoraria ai bimbi stranieri: 6700 euro ancora a Babau per un progetto grafico

Per il progetto il Comune aveva ricevuto quattro preventivi da parte di Mediagroup98, Intersezione, Mediamo e la stessa Babau

Il 29 marzo a Modena al Teatro Storchi si terrà ancora una volta l'iniziativa “Bambino=Cittadino. La scuola senza confini”: il conferimento della cittadinanza onoraria ai bambini nati da genitori stranieri.
Anche quest'anno, come lo scorso anno, il Comune di Modena ha affidato alla ditta Babau Studio di Giacomo Venturelli la creazione un progetto grafico e di montaggio dei contributi prodotti dalle classi quinte delle scuole di Modena coinvolte, da proiettare attraverso i canali Youtube di Memo. L'affidamento è pari a un importo di 6.710 euro (Iva compresa). Per il progetto il Comune aveva ricevuto quattro preventivi da parte di Mediagroup98, Intersezione, Mediamo e la stessa Babau. Come nel 2025 ad aggiudicarsi l'affidamento è stata la ditta Babau.

