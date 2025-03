Cittadinanza onoraria bimbi stranieri: allo Storchi evento da 6mila euro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sabato 29 marzo a Modena al Teatro Storchi si terrà l'iniziativa “Bambino=Cittadino. La scuola senza confini”: il conferimento della cittadinanza onoraria ai bambini nati da genitori stranieri. 'Scopo dell’iniziativa è proprio sottolineare come tutti i bambini che vivono e studiano in città sono uguali e hanno uguali diritti e contribuire a sviluppare il loro senso di appartenenza alla comunità. Tante le novità dell’edizione 2025 a partire dal nome, dal luogo e dal modo in cui si svolgeranno i festeggiamenti. Dopo alcuni anni in cui, sulla scia della pandemia, la cerimonia si è tenuta prevalentemente on line, con le autorità cittadine in video collegamento dall’Aula consiliare (lo scorso anno da Galleria Europa), “Bambino=Cittadino” torna quest’anno dal vivo e apre le porte del Teatro Storchi per fare festa insieme a tutta la città' - fa sapere il Comune.

All’iniziativa parteciperanno il sindaco Massimo Mezzetti, l’assessore alle Politiche educative Federica Venturelli, il presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri e il presidente di Unicef Modena Lorenzo Iughetti.

Il Comune di Modena ha affidato alla ditta Babau Studio di Giacomo Venturelli la creazione un progetto grafico e di montaggio dei contributi prodotti dalle classi quinte delle scuole di Modena coinvolte, da proiettare sabato attraverso i canali Youtube di Memo. L'affidamento è pari a un importo di 5.978 euro (Iva compresa). Per il progetto il Comune aveva ricevuto tre preventivi da parte di Mediagroup98, Intersezione e la stessa Babau.