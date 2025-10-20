Movida regolamentata, buonsenso seppellito dal fuoco amico anti-Mezzetti
Da una parte Moriarty dall'altra Sherlock Holmes, da una parte Lord Voldemort dall'altra Harry Potter... Da una parte Titti dall'altra Gatto Silvestro
Da una settimana si è aperto un grazioso dibattito sul tema, con tanto di voci favorevoli e contrarie, sondaggi alla come viene viene, interventi delle redivive associazioni di categoria... Il tutto condito dall'appello alla sicurezza, immancabile prezzemolo da spolverare su ogni questione, che si parli di fognature o di aree sgambamento cani.
Ora, si può disquisire sulla rigidità delle regole per la messa a
E così si scopre che il buonsenso viene seppellito sull'altare delle lotte intestine. E qui non è nemmeno una questione di opposizione contro maggioranza, destra contro sinistra. Il dibattito è tutto interno al Pd, con Lega, Fdi e Forza Italia ad osservare per una volta incolpevoli e sinceramente increduli. In campo c'è da una parte la giunta Mezzetti e dall'altra la fetta del Pd che guarda a Muzzarelli (e a Bonaccini): un fuoco amico contro il sindaco che ha come campo di battaglia un
Ovviamente l'interesse pubblico, le istanze degli esercenti che rispettano le regole e delle richieste dei residenti che vogliono dormire la notte, al di là delle frasi di rito, sono solo inutili orpelli. Se per salvare il Sistema occorre dire che il cielo è lillà, si dice che il cielo è lillà... Del resto al tramonto ogni tanto lo è davvero.
Giuseppe Leonelli
