Movida regolamentata, buonsenso seppellito dal fuoco amico anti-Mezzetti

Da una parte Moriarty dall'altra Sherlock Holmes, da una parte Lord Voldemort dall'altra Harry Potter... Da una parte Titti dall'altra Gatto Silvestro

C'è un buonsenso che non va confuso con il perbenismo borghese o con il compromesso cerchiobottista. E' il buonsenso di chi osserva il cielo e candidamente afferma che è di colore blu, fregandosene di quanto sia banale questa affermazione. Eppure nel teatro autoreferenziale della politica non c'è niente di banale e così nella Modena conservatrice, ipocrita, arroccata e dove tutto si tiene, sostenere l'ovvio diventa rivoluzionario. E' il caso del dibattito sulla regolamentazione della movida in centro storico. Il sindaco Massimo Mezzetti ha detto che i dehors che non rispettano le regole vanno chiusi e che dopo mezzanotte la musica spaccatimpani va spenta, ovviamente senza intaccare la vivacità del centro, il divertimento dei ragazzi e il sacrosanto diritto dei commercianti a svolgere il loro lavoro. Sì, sembrerebbero affermazioni neutre, sulle quali c'è poco da discutere. E invece no.
Da una settimana si è aperto un grazioso dibattito sul tema, con tanto di voci favorevoli e contrarie, sondaggi alla come viene viene, interventi delle redivive associazioni di categoria... Il tutto condito dall'appello alla sicurezza, immancabile prezzemolo da spolverare su ogni questione, che si parli di fognature o di aree sgambamento cani.
Ora, si può disquisire sulla rigidità delle regole per la messa a
norma dei dehors, il colore dei tavolini o l'altezza dei vetri esterni non dovrebbe essere motivo di censura draconiana, ma il principio generale secondo il quale gli esercenti non possono invadere marciapiedi, parcheggi e sedi stradali o servire cappuccini in mezzo alle ciclabili, sembra oltre l'ovvio. Macchè... Alcune associazioni di categoria, nel disperato tentativo di convincersi della propria stessa esistenza, debitamente supportate da campagne stampa ad hoc, hanno trasformato l'ovvio nell'idea di uno scontro finale tra chi vuole ravvivare il centro storico e chi lo vuole uccidere, tra luce e tenebre, tra Bene e Male: da una parte Moriarty dall'altra Sherlock Holmes, da una parte Lord Voldemort dall'altra Harry Potter... Da una parte Titti dall'altra Gatto Silvestro.
E così si scopre che il buonsenso viene seppellito sull'altare delle lotte intestine. E qui non è nemmeno una questione di opposizione contro maggioranza, destra contro sinistra. Il dibattito è tutto interno al Pd, con Lega, Fdi e Forza Italia ad osservare per una volta incolpevoli e sinceramente increduli. In campo c'è da una parte la giunta Mezzetti e dall'altra la fetta del Pd che guarda a Muzzarelli (e a Bonaccini): un fuoco amico contro il sindaco che ha come campo di battaglia un
tema banale, probabilmente prova generale per le sfide vere: urbanistica e aziende partecipate su tutte.
Ovviamente l'interesse pubblico, le istanze degli esercenti che rispettano le regole e delle richieste dei residenti che vogliono dormire la notte, al di là delle frasi di rito, sono solo inutili orpelli. Se per salvare il Sistema occorre dire che il cielo è lillà, si dice che il cielo è lillà... Del resto al tramonto ogni tanto lo è davvero.
Giuseppe Leonelli
Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

