'Modena, nomadi abusivi in via Rossini: l'assessore Camporota non risponde alle domande'

'Durante gli interventi – ha spiegato l’assessore - non sono state riscontrate situazioni irregolari: i camper erano regolarmente in sosta e spesso chiusi senza alcuno a bordo. Dalle verifiche effettuate sui veicoli in quella zona sono emerse due omesse revisioni, che sono state sanzionate. Quando si è accertata la presenza di persone, non vi era situazione di campeggio o bambini che necessitavano assistenza e le persone identificate erano perlopiù residenti in Piemonte', ha detto Camporota.
In replica, il consigliere Parisi ha giudicato
Le domandeMa ecco nel dettaglio che aveva posto il consigliere di Modena Civica.
1. Se il Comune sia a conoscenza della presenza stabile o ricorrente di cittadini senza fissa dimora nell’area del parcheggio tra via Rossini e via Puccini e, in particolare, della presenza di minori;
2. Se siano stati effettuati accertamenti da parte della Polizia Locale o di altri organi competenti per verificare le condizioni di sicurezza, igiene e tutela dei bambini presenti;
3. Se e in che modo i Servizi Sociali comunali abbiano preso in carico la situazione, attivando percorsi di sostegno, accoglienza e tutela, soprattutto per quanto riguarda i minori;
4. Quali misure concrete l’Amministrazione intenda adottare per conciliare la necessità di garantire la sicurezza urbana e il decoro dell’area con il rispetto dei diritti fondamentali delle persone in condizione di marginalità;
5. Se sia prevista un’azione coordinata tra Polizia Locale, Servizi Sociali, Ufficio Anagrafe e Ausl, finalizzata a monitorare e gestire in modo strutturato il fenomeno;
6. Se sia intenzione del Comune rafforzare le misure di presidio urbano (illuminazione, sorveglianza, pulizia, mediazione sociale) nell’area in questione;
7.