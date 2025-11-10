'Modena, nomadi abusivi in via Rossini: l'assessore Camporota non risponde alle domande'

Le domande

'Nel corso del 2025 gli interventi eseguiti a seguito di segnalazione per la presenza di insediamento nomadi e bivacchi nell'area tra via Rossini e via Puccini sono stati 16, tutti effettuati a partire da fine agosto'. Lo ha detto l’assessore alla Sicurezza di Modena Alessandra Camporota rispondendo a un’interrogazione sulla 'presenza di cittadini senza fissa dimora presso il parcheggio all’incrocio tra via Rossini e via Puccini e tutela dei minori coinvolti', presentata in Consiglio comunale da Katia Parisi di Modena Civica. Il consigliere chiedeva conto degli accertamenti effettuati dalla Polizia locale e dai Servizi sociali, se fosse previsto un rafforzamento delle misure di presidio urbano ed entro quali tempi e con quali risorse si intendesse intervenire per risolvere la problematica.'Durante gli interventi – ha spiegato l’assessore - non sono state riscontrate situazioni irregolari: i camper erano regolarmente in sosta e spesso chiusi senza alcuno a bordo. Dalle verifiche effettuate sui veicoli in quella zona sono emerse due omesse revisioni, che sono state sanzionate. Quando si è accertata la presenza di persone, non vi era situazione di campeggio o bambini che necessitavano assistenza e le persone identificate erano perlopiù residenti in Piemonte', ha detto Camporota.In replica, il consigliere Parisi ha giudicatola risposta 'insufficiente e priva di riscontro sui sette punti dell’interrogazione', spiegando che 'l’amministrazione deve farsi carico del problema, senza limitarsi a spostare i camper da una zona all’altra della città'.Ma ecco nel dettaglio che aveva posto il consigliere di Modena Civica.1. Se il Comune sia a conoscenza della presenza stabile o ricorrente di cittadini senza fissa dimora nell’area del parcheggio tra via Rossini e via Puccini e, in particolare, della presenza di minori;2. Se siano stati effettuati accertamenti da parte della Polizia Locale o di altri organi competenti per verificare le condizioni di sicurezza, igiene e tutela dei bambini presenti;3. Se e in che modo i Servizi Sociali comunali abbiano preso in carico la situazione, attivando percorsi di sostegno, accoglienza e tutela, soprattutto per quanto riguarda i minori;4. Quali misure concrete l’Amministrazione intenda adottare per conciliare la necessità di garantire la sicurezza urbana e il decoro dell’area con il rispetto dei diritti fondamentali delle persone in condizione di marginalità;5. Se sia prevista un’azione coordinata tra Polizia Locale, Servizi Sociali, Ufficio Anagrafe e Ausl, finalizzata a monitorare e gestire in modo strutturato il fenomeno;6. Se sia intenzione del Comune rafforzare le misure di presidio urbano (illuminazione, sorveglianza, pulizia, mediazione sociale) nell’area in questione;7.Entro quali tempi e con quali risorse l’Amministrazione intenda intervenire per risolvere la problematica.