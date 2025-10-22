Centro storico e Dehor: condivisione piena della linea Mezzetti

'Il Movimento 5 Stelle di Modena condivide pienamente la linea del Sindaco Mezzetti sui dehors e sulla vivibilità del Centro Storico. Abbiamo sempre sostenuto come sia necessario trovare il corretto equilibrio tra tempo libero, sicurezza, vivibilità e diritti dei residenti. In questo senso, quindi, condividiamo la presa di posizione del Sindaco e appoggiamo convintamente anche l’ordinanza che limita la musica nelle ore notturne. La città deve restare viva e attrattiva, ma nel rispetto delle regole e di chi ci abita' .



Così il consigliere comunale Giovanni Silingardi esprime preoccupazione per la presenza di oltre il 40% di irregolarità nei dehors, per cui controlli e sanzioni sono necessari per ribadire che il primo valore della convivenza civile è la legalità e a commento dei nuovi provvedimenti anunciati dal sindaco. 'L’estate, con la pedonalizzazione di Piazzale Sant’Agostino ed un ampio cartellone di eventi, ha dimostrato come la cittadinanza abbia voglia di vivere in modo sostenibile e sicuro gli spazi pubblici. Ribadiamo, pertanto, l’obiettivo primario di una progressiva pedonalizzazione di zone del Centro Storico, a partire dalla splendida Piazza Sant’Agostino. La legalità e la trasparenza nei rapporti tra esercenti, Amministrazione e cittadini devono essere principi irrinunciabili. Modena deve restare una città vivibile per chi la abita e accogliente per chi la visita, ma nel totale rispetto di regole, sicurezza e legalità. Solo così – conclude Silingardi – si costruisce un equilibrio vero, a vantaggio di tutti'.



Nella foto, il Consigliere capogruppo Movimento 5 stelle Modena Giovanni Silingardi

