Criminalità, Modena 17esima provincia peggiore d'Italia
Mezzetti: 'Non mi stancherò mai di dire che la sicurezza spetta allo Stato ma che come Comune mettiamo in campo tutto ciò che è necessario'
'La sicurezza è un risultato che si raggiunge insieme attraverso la collaborazione istituzionale. A Modena siamo impegnati ad affrontare la richiesta di maggior sicurezza che ci arriva dai cittadini attraverso un lavoro costante e nel rispetto delle competenze. Non mi stancherò mai di dire che la sicurezza spetta allo Stato ma che come Comune mettiamo in campo tutto ciò che è necessario e utile a creare le condizioni perché chi vive a Modena come chi viene qui per lavoro, studio o turismo possa vivere in serenità - afferma il sindaco Massimo Mezzetti -. La fotografia che ci consegna la classifica annuale de IlSole24Ore sull'indice di criminalità nelle province italiane mette Modena al diciassettesimo posto, in discesa di una posizione rispetto all'anno scorso ma in buona compagnia con altri territori della regione: Ferrara, Modena e Parma si susseguono infatti dal sedicesimo al diciottesimo posto. Questo per sottolineare che viviamo problemi comuni che non conoscono colore politico e vanno affrontati con pragmatismo, buon senso e con maggiori risorse da parte dello Stato.
