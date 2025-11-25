Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Operazione Hera, Aimag non molla: lunedì prossimo nuovo vertice a Mirandola

Operazione Hera, Aimag non molla: lunedì prossimo nuovo vertice a Mirandola

Quale sia la natura degli 'aggiornamenti' di Ruggiero e Valentini ancora non è noto, ma il fatto che il piano sia ancora sul tavolo è di per sè una notizia

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena.

Nonostante la doppia presa di posizione della Corte dei Conti (Lombardia ed Emilia Romagna) contro la cessione del controllo di Aimag ad Hera, sorprendentemente i vertici della multiutility non mollano.

E' di una settimana fa la convocazione di una riunione nella Sala conferenze di via Maestri del Lavoro di Mirandola (anche da remoto) da parte del presidente e del direttore generale di Aimag, rispettivamente Paola Ruggiero (nella foto) e Gianluca Valentini. L'invito per 'aggiornamenti' cita nuovamente la proposta di rafforzamento della partnership industriale con Hera spa, proprio l'operazione stroncata dalla Corte dei Conti.

Quale sia la natura di questi 'aggiornamenti' ancora non è noto, ma il fatto che il piano sia ancora sul tavolo è di per sè una notizia.

Tutto questo mentre, ricordiamo, la Corte emiliana (qui la delibera integrale firmata dal presidente Marcovalerio Pozzato) ha detto che l’operazione manca di una motivazione analitica, che la convenienza economica non è stata dimostrata, che le alternative non sono state esplorate, parlando di carenza istruttoria, di contrasto con i principi di efficienza ed economicità e ricordando il precedente di A2A – quello che il Consiglio di Stato stoppò proprio per mancanza di gara.

Giuseppe Leonelli

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Mirandola, schianto tra due camion sul Canaletto: autista all'ospedale in elisoccorso

Mirandola, schianto tra due camion sul Canaletto: autista all'ospedale in elisoccorso

Rifiuti Modena, Rossini (Fdi): 'Nelle schermaglie tra Paldino e Mezzetti vince Hera'

Rifiuti Modena, Rossini (Fdi): 'Nelle schermaglie tra Paldino e Mezzetti vince Hera'

Mirandola, maltratta moglie per anni anche davanti alle figlie: arrestato 41enne

Mirandola, maltratta moglie per anni anche davanti alle figlie: arrestato 41enne

'Alcuni sindaci in cuor loro speravano nella bocciatura dell'operazione Aimag-Hera'

'Alcuni sindaci in cuor loro speravano nella bocciatura dell'operazione Aimag-Hera'

Mirandola, minaccia col cutter i sanitari durante trasporto in pronto soccorso: arrestato 47enne italiano

Mirandola, minaccia col cutter i sanitari durante trasporto in pronto soccorso: arrestato 47enne italiano

M5S: 'Sanità, tanti annunci e poche certezze per la Bassa Modenese'

M5S: 'Sanità, tanti annunci e poche certezze per la Bassa Modenese'

Articoli più Letti Formigine, ancora uno sciopero alla Motovario. Cgil e Cisl: 'No a indossare sempre occhiali protettivi'

Formigine, ancora uno sciopero alla Motovario. Cgil e Cisl: 'No a indossare sempre occhiali protettivi'

Hera da record, nel terzo trimestre ricavi oltre i 9 miliardi

Hera da record, nel terzo trimestre ricavi oltre i 9 miliardi

Completata la fusione Fondazione Estense in Fondazione di Modena

Completata la fusione Fondazione Estense in Fondazione di Modena

Castelvetro, ex Coop Legno: dopo la chiusura lavoratori ancora senza cassa integrazione

Castelvetro, ex Coop Legno: dopo la chiusura lavoratori ancora senza cassa integrazione

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti CAP Modena, la Presidente traccia la rotta: 'Più innovazione, attrattività e un rapporto nuovo con i territori'

CAP Modena, la Presidente traccia la rotta: 'Più innovazione, attrattività e un rapporto nuovo con i territori'

Modena, in un anno 330 sfratti eseguiti con la forza pubblica

Modena, in un anno 330 sfratti eseguiti con la forza pubblica

Carpi, fusione per incorporazione della Panigale scarl con Cmb

Carpi, fusione per incorporazione della Panigale scarl con Cmb

Scuola, c'è il contratto per 13mila docenti e Ata modenesi. Esulta la Cisl

Scuola, c'è il contratto per 13mila docenti e Ata modenesi. Esulta la Cisl