Mirandola, schianto tra due camion sul Canaletto: autista all'ospedale in elisoccorso

Incidente stradale tra due camion questa mattina alle 5 sul Canaletto a Mirandola. Sul posto i vigili del fuoco di San Felice sul Panaro e i volontari di Mirandola. Il conducente di uno dei due mezzi coinvolti, rimasto incastrato nell'abitacolo, è stato estratto con l'ausilio di cesoie e divaricatore. Sul posto ambulanza ed elisoccorso che ha trasportato il ferito in ospedale. Presenti in posto anche i carabinieri.