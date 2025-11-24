Incidente stradale tra due camion questa mattina alle 5 sul Canaletto a Mirandola. Sul posto i vigili del fuoco di San Felice sul Panaro e i volontari di Mirandola. Il conducente di uno dei due mezzi coinvolti, rimasto incastrato nell'abitacolo, è stato estratto con l'ausilio di cesoie e divaricatore. Sul posto ambulanza ed elisoccorso che ha trasportato il ferito in ospedale. Presenti in posto anche i carabinieri.
Mirandola, schianto tra due camion sul Canaletto: autista all'ospedale in elisoccorso
Il conducente di uno dei due mezzi coinvolti, rimasto incastrato nell'abitacolo, è stato estratto con cesoie e divaricatore
