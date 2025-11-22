Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Mirandola, maltratta moglie per anni anche davanti alle figlie: arrestato 41enne

Mirandola, maltratta moglie per anni anche davanti alle figlie: arrestato 41enne

Le vessazioni sono proseguite anche nel momento in cui la donna si è temporaneamente rifugiata presso familiari in altra provincia

Giovedì i carabinieri della Stazione di Mirandola hanno arrestato, in flagranza differita, un uomo di 41 anni, per ripetuti maltrattamenti in famiglia aggravati commessi, a partire dal 2009, nei confronti della convivente, anche alla presenza delle figlie minorenni, per il quale la vittima ha presentato, nei giorni scorsi, più querele.

Le condotte di maltrattamento sono proseguite anche nel momento in cui la donna si è temporaneamente rifugiata presso familiari in altra provincia, con minacce ripetute ed appostamenti presso i luoghi abitualmente frequentati dalla stessa e dei di lei parenti. Anche questi ultimi sono stati vittime di violazioni di domicilio e danneggiamenti.

L’arresto è stato eseguito in applicazione delle disposizioni di legge che consentono l’arresto in flagranza differita entro le 48 ore dall’ultima condotta, resa possibile anche attraverso l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche, nonché di alcune chat e messaggi vocali che hanno permesso di collocare temporalmente i fatti reati e di comprovare la loro attualità.

Oggi, a seguito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto differito, disponendo la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di maltrattamenti in famiglia aggravato.

Mirandola, minaccia col cutter i sanitari durante trasporto in pronto soccorso: arrestato 47enne italiano

M5S: 'Sanità, tanti annunci e poche certezze per la Bassa Modenese'

Mirandola, in casa munizione e armi bianche: denunciato per aggressione e minacce

Ospedale di Mirandola, Ausl annuncia piano di interventi di manutenzione da un milione

Nuovo ospedale di Carpi: dall'avviso pubblicato più dubbi che certezze

Per non dimenticare: 2012-2022, dieci anni di tagli per l'ospedale di Mirandola ed il progetto naufragato del grande ospedale della Bassa

Articoli più Letti Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro

Vignola, incendio in un magazzino di mangimi

Serramazzoni, grande incendio alla Nuova Neon: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte

Pavullo: minacciato con pistola e accetta, rapinato dell'incasso del ristorante

Articoli Recenti Carpi, arrestato spacciatore tunisino: nella sua casa hashish e 3mila euro in contanti

Chiusura strada Val di Sasso, l'Ausl: 'Continuità del soccorso rimane prioritaria'

Si alza la temperatura per il Superzampone

A Carpi 16 minori stranieri non accompagnati presi in carico nel 2025

