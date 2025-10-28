Castelvetro, ex Coop Legno: dopo la chiusura lavoratori ancora senza cassa integrazione
Cgil: 'Persone fortemente in difficoltà anche per fare una semplice spesa alimentare o per pagare le rate dell’affitto'
Si tratta di cassa integrazione già autorizzata e finanziata dal 18 aprile dai Ministeri del Lavoro e del Made in Italy. Dal 3 giugno con la nomina del liquidatore i lavoratori e le lavoratrici di Cores Italia attendono solo la voltura che permette di ricevere le indennità dovute mancanti.
Il sindacato Fillea Cgil, i lavoratori e la Rsu Cores Italia hanno ottenuto l’incontro con l’assessore regionale al Lavoro Giovanni Paglia per farsi carico delle istanze dei lavoratori che sono in grandi difficolta economica e per sollecitare il Ministero alla velocizzazione della procedura.
Su richiesta della Fillea Cgil, l’assessore Paglia ha dato disponibilità ad un incontro per venerdì 31 ottobre alle ore 14.30 presso la sede della Regione Emilia Romagna.
La delegazione sindacale sarà composta da rappresentanti di Cgil Modena, Fillea Cgil Modena e Emilia Romagna e lavoratori e lavoratrici.
'Non è possibile che i lavoratori di Cores Italia, che già soffrono per la chiusura della loro azienda il loro capitale sociale, oggi subiscano ritardi inaccettabili nell’erogazione della cassa integrazione, che li mettono fortemente in difficoltà anche per fare una semplice spesa alimentare o per pagare le rate dell’affitto - spiega il sindacato -. Fillea Cgil Modena e Fillea Cgil Emilia Romagna chiamano alla responsabilità sociale Legcoop, in base all’accordo firmato ad aprile scorso che stabiliva un impegno attivo dell’Associazione nella riqualificazione professionale dei lavoratori Cores Italia per il loro ricollocamento all’interno del sistema cooperativo. Al momento questo accordo non ha dato risultati soddisfacenti per il ricollocazione del personale'.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena: Tribunale dichiara liquidazione giudiziale per la Negrini srl, storica agenzia di onoranze funebri
Ferrari, tonfo in borsa. Fiom attacca: 'I nodi vengono al pettine'
Cineporto di Fiorano: cinque donne imprenditrici, cinque storie di successo
Fusione Fondazione di Modena-Estense: via libera del Mef
Contratto lavoratori della sanità pubblica: c'è la firma della Cisl, Cgil e Uil non ci stanno
Federica Minozzi è Cavaliere del lavoro: la cerimonia stamattina al Quirinale
Servizi di igiene ambientale: sciopero dipendenti Hera e Aimag
Bocciatura Aimag-Hera, il Comitato insiste: 'Preoccupante silenzio dai Comuni'