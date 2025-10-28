Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Castelvetro, ex Coop Legno: dopo la chiusura lavoratori ancora senza cassa integrazione

Castelvetro, ex Coop Legno: dopo la chiusura lavoratori ancora senza cassa integrazione

Cgil: 'Persone fortemente in difficoltà anche per fare una semplice spesa alimentare o per pagare le rate dell’affitto'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena.
E’ disperato il grido delle lavoratrici e dei lavoratori Cores Italia (ex Coop Legno) di Sant’Eusebio di Castelvetro rivolto alle istituzioni per poter finalmente sbloccare la procedura di voltura della cassa integrazione per cessata attività e ricevere le rate mancanti, visto che sono senza indennità dal 3 giugno.
Si tratta di cassa integrazione già autorizzata e finanziata dal 18 aprile dai Ministeri del Lavoro e del Made in Italy. Dal 3 giugno con la nomina del liquidatore i lavoratori e le lavoratrici di Cores Italia attendono solo la voltura che permette di ricevere le indennità dovute mancanti.
Il sindacato Fillea Cgil, i lavoratori e la Rsu Cores Italia hanno ottenuto l’incontro con l’assessore regionale al Lavoro Giovanni Paglia per farsi carico delle istanze dei lavoratori che sono in grandi difficolta economica e per sollecitare il Ministero alla velocizzazione della procedura.
Su richiesta della Fillea Cgil, l’assessore Paglia ha dato disponibilità ad un incontro per venerdì 31 ottobre alle ore 14.30 presso la sede della Regione Emilia Romagna.
La delegazione sindacale sarà composta da rappresentanti di Cgil Modena, Fillea Cgil Modena e Emilia Romagna e lavoratori e lavoratrici.
'Non è possibile che i lavoratori di Cores Italia, che già soffrono per la chiusura della loro azienda
Spazio ADV dedicata a Giovedì gastronomici
dove hanno lavorato e investito il loro capitale sociale, oggi subiscano ritardi inaccettabili nell’erogazione della cassa integrazione, che li mettono fortemente in difficoltà anche per fare una semplice spesa alimentare o per pagare le rate dell’affitto - spiega il sindacato -. Fillea Cgil Modena e Fillea Cgil Emilia Romagna chiamano alla responsabilità sociale Legcoop, in base all’accordo firmato ad aprile scorso che stabiliva un impegno attivo dell’Associazione nella riqualificazione professionale dei lavoratori Cores Italia per il loro ricollocamento all’interno del sistema cooperativo. Al momento questo accordo non ha dato risultati soddisfacenti per il ricollocazione del personale'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Modena: Tribunale dichiara liquidazione giudiziale per la Negrini srl, storica agenzia di onoranze funebri

Modena: Tribunale dichiara liquidazione giudiziale per la Negrini srl, storica agenzia di onoranze funebri

Ferrari, tonfo in borsa. Fiom attacca: 'I nodi vengono al pettine'

Ferrari, tonfo in borsa. Fiom attacca: 'I nodi vengono al pettine'

Cineporto di Fiorano: cinque donne imprenditrici, cinque storie di successo

Cineporto di Fiorano: cinque donne imprenditrici, cinque storie di successo

Fusione Fondazione di Modena-Estense: via libera del Mef

Fusione Fondazione di Modena-Estense: via libera del Mef

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Contratto lavoratori della sanità pubblica: c'è la firma della Cisl, Cgil e Uil non ci stanno

Contratto lavoratori della sanità pubblica: c'è la firma della Cisl, Cgil e Uil non ci stanno

Federica Minozzi è Cavaliere del lavoro: la cerimonia stamattina al Quirinale

Federica Minozzi è Cavaliere del lavoro: la cerimonia stamattina al Quirinale

Servizi di igiene ambientale: sciopero dipendenti Hera e Aimag

Servizi di igiene ambientale: sciopero dipendenti Hera e Aimag

Bocciatura Aimag-Hera, il Comitato insiste: 'Preoccupante silenzio dai Comuni'

Bocciatura Aimag-Hera, il Comitato insiste: 'Preoccupante silenzio dai Comuni'