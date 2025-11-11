'Sanità, vergogna a Modena: premi in denaro ai medici che prescrivono meno esami. Attacco a diritto alla salute'
Bruno Rinaldi: 'È una misura che umilia sia i medici, che si vedono trasformati in burocrati, sia i cittadini'
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Incentivi economici ai medici di base per prescrivere meno esami: così si spalanca la porta al privato
Modena, Vignali e Platis (FI): 'Inaccettabile premiare chi prescrive meno, a rischio fiducia medico-paziente'
Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista
'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'
Paldino e Mezzetti ai ferri corti: 'Non sta al sindaco dire a una forza civica cosa fare'
Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'
'Dopo baby gang e Minori stranieri non accompagnati, Modena capitale anche dei nulla osta fittizi?'
Modena, dall'Ausl incentivi ai medici di base per prescrivere meno esami
'Ammanco da 850mila euro in Fondazione di Modena: quali provvedimenti sono stati presi?'
Modena, trasformazione di uffici in residenze: via a manifestazioni di interesse