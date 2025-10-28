Vicolo Squallore è ancora un caso in Consiglio Comunale
Giacobazzi (FI) denuncia degrado e sosta selvaggia. Guerzoni: 'Controlli e interventi già in corso'
Il consigliere ha inoltre evidenziato che molte delle auto parcheggiate dispongono di permessi ZTL rossi, che consentirebbero l’accesso solo per raggiungere garage privati, ma non la sosta prolungata su suolo pubblico. “Chi dovrebbe parcheggiare nel proprio spazio privato – ha osservato – lascia invece l’auto per ore dove vige il doppio divieto”.
Alla denuncia della sosta irregolare si sono aggiunti i rilievi sulla presenza di armadiature e motocicli sui marciapiedi, “spesso legati alle inferriate dei palazzi”, e sull’occupazione indebita del suolo pubblico da parte
“Per Vicolo Squallore – ha spiegato – valgono tutte le regole della ZTL del centro storico, incluso il divieto di fermata con rimozione H24. A breve verrà ripristinata la segnaletica verticale rimossa per via del cantiere all’angolo con via Emilia e via Farini”.Secondo Guerzoni, la Polizia Locale effettua controlli regolari e nel corso del 2025 “sono state elevate sette sanzioni per sosta irregolare o divieto di fermata”.
L’assessore ha ricordato inoltre che la via rientra nei percorsi appiedati degli operatori di quartiere e che sono stati condotti sopralluoghi congiunti con Hera e l’Ufficio Ambiente per sensibilizzare gli esercenti “a non depositare arredi o materiali al suolo e al corretto conferimento dei rifiuti”.Sul fronte della pulizia urbana, Guerzoni ha illustrato la programmazione settimanale degli interventi di spazzamento (meccanico, manuale e lavaggio a vapore), oltre alla gestione dei piccoli abbandoni e degli ingombranti.
Il gestore Hera, ha concluso, “ha preso in carico tutte le 18 segnalazioni pervenute nel 2024-2025 e conferma che i servizi vengono regolarmente eseguiti”.Nella replica, Giacobazzi ha espresso insoddisfazione per la risposta ricevuta, contestando la ricostruzione della Polizia Locale.
Il consigliere ha poi denunciato “l’inerzia degli uffici comunali di fronte a segnalazioni e interrogazioni ripetute nel tempo”, sostenendo che “basterebbe applicare il regolamento urbano” per risolvere almeno in parte la situazione.Tra i problemi citati, anche la presenza di fusti di birra e veicoli di ristoratori parcheggiati lungo il vicolo, che, secondo Giacobazzi, “viene usato come se fosse il cortile di casa propria”.
Il consigliere ha infine ribadito la necessità di valorizzare diversamente l’area, spesso attraversata da turisti diretti ai ristoranti della zona, ma penalizzata “da un contesto che non rende giustizia alla sua posizione nel cuore di Modena”.
