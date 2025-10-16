A prendere la parola per prima è stata la presidente Giulia Gabana, seguita dai soci Christian e Michele Storci, dall’Assessore allo Sport del Comune di Modena Andrea Bortolamasi e dalla sua omologa regionale Roberta Frisoni. Presente anche il Direttore Sportivo Alberto Casadei e il nuovo allenatore della prima squadra maschile, Alberto Giuliani.
Modena Volley, grande festa al PalaPanini: la nuova stagione parte tra entusiasmo e ambizione
Oltre 1500 tifosi hanno riempito gli spalti del PalaPanini, per accogliere la prima squadra maschile, la femminile e la giovanile
Oltre 1500 tifosi hanno riempito gli spalti del PalaPanini, per accogliere la prima squadra maschile, la femminile e la giovanile
A prendere la parola per prima è stata la presidente Giulia Gabana, seguita dai soci Christian e Michele Storci, dall’Assessore allo Sport del Comune di Modena Andrea Bortolamasi e dalla sua omologa regionale Roberta Frisoni. Presente anche il Direttore Sportivo Alberto Casadei e il nuovo allenatore della prima squadra maschile, Alberto Giuliani.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia
Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos
Modena per la Palestina: oltre 2.000 in piazza per un presidio nel cuore della città
Modena, perchè il sindaco non condanna il blocco squadrista della tangenziale?Articoli Recenti
Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra
Alessandro de Nicola è il nuovo segretario della CGIL di Modena: 'Insieme ripartiamo dal welfare'
Landini a Modena: 'Patrimoniale dell'uno per cento sui super ricchi, per finanziare sanità scuola e lavoro'
Modena, via Portogallo, degrado senza fine: discariche a cielo aperto, intorno all'area nomadi il caos