Alessandro de Nicola è il nuovo segretario della CGIL di Modena: 'Insieme ripartiamo dal welfare'

Una elezione che ha sortito il risultato già anticipato da La Pressa nei giorni scorsi. Ha 49 anni è nato a Lecce, abita a Modena da 30 anni con la sua famiglia. Eletto con il 91% dei voti dell'assemblea. Lunga esperienza politica in sinistra giovanile, DS e PD, approda in CGIL nel 2009