Il Volley Modena torna in Puglia alla ricerca di punti

Il primo set vinto della stagione e una prestazione sempre in crescita rispetto alle precedenti non bastano ancora al Volley Modena per conquistare i primi punti nel campionato di Serie A2. Capitan Lancellotti e compagne sono uscite dal match casalingo contro Altino a mani vuote, ma con la consapevolezza di aver intrapreso la strada giusta e di dover mettere ancora un tassello in più domani, quando torneranno in campo per la quinta giornata del girone B della Serie A2 Tigotà. Avversario di giornata sarà la Panbiscò Leonessa Altamura nella seconda trasferta consecutiva in terra pugliese.Per le modenesi è un’occasione da non farsi sfuggire perché mettere in cascina i primi punti, magari proprio una vittoria, vorrebbe dire anche un’iniezione di autostima importante a coronamento del lavoro svolto e dell’impegno messo in palestra in questi primi mesi di stagione. Serve smuovere la classifica anche per non rimanere troppo distanziati dalle dirette rivali per la corsa salvezza ed in questo senso la Panbiscò Leonessa Altamura rappresenta una possibile concorrente. Le pugliesi, infatti, hanno esordito con un successo per 3-1 contro Imola, poi si sono dovute inchinare alle tre formazioni che meglio hanno iniziato il girone B vale a dire Brescia, Padova e Talmassons con uno 0-9 complessivo.Gli ultimi risultati, però, non devono trarre in inganno perché la formazione di coach Dell’Anna dispone di qualità interessanti e, soprattutto, della regia esperta di Valeria Caracuta, palleggiatrice con una lunga carriera alle spalle nella massima serie compresa una parentesi sotto la Ghirlandina tra le fila della Liu Jo Nordmeccanica nella stagione 2016/17. Da tenere in particolare considerazione, poi, l’attaccante di riferimento della squadra vale a dire l’opposta bulgara Monika Krasteva prelevata dopo una stagione in Romania con la maglia dell’Alba Blaj.A fare il punto della situazione al termine di un’altra settimana di lavoro in palestra è stato il coach Biagio Marone che ha presentato così l’avversario di giornata e gli obiettivi della sua squadra: “Incontriamo una squadra ben strutturata e pilotata da ottime mani come quelle di Caracuta. Gli attaccanti sono potenti, hanno varietà di colpi e quindi sarà una partita come sempre difficile. Noi, però, vogliamo continuare nel nostro percorso di crescita che vediamo negli allenamenti e che si è visto anche domenica con Altino. La squadra è motivata e carica quindi andremo là con l'obiettivo di portare a casa punti per togliere lo zero da quella casella, cosa che non ci piace e ci motiva a dare sempre qualcosa in più”. Fischio d’inizio di Panbiscò Leonessa Altamura-Volley Modena in programma domani alle ore 17.Arbitri dell’incontro saranno Alberto Dell’Orso e Lorenzo De Luca, mentre al Videocheck è stato designato Antonio Colapietro. La gara, come tutto il campionato di Serie A2, sarà visibile in diretta gratuitamente sul canale Youtube di Volleyball World Italia.