Il Volley Modena torna in Puglia alla ricerca di punti
Avversario di giornata sarà la Panbiscò Leonessa Altamura nella seconda trasferta consecutiva in terra pugliese
Per le modenesi è un’occasione da non farsi sfuggire perché mettere in cascina i primi punti, magari proprio una vittoria, vorrebbe dire anche un’iniezione di autostima importante a coronamento del lavoro svolto e dell’impegno messo in palestra in questi primi mesi di stagione. Serve smuovere la classifica anche per non rimanere troppo distanziati dalle dirette rivali per la corsa salvezza ed in questo senso la Panbiscò Leonessa Altamura rappresenta una possibile concorrente. Le pugliesi, infatti, hanno esordito con un successo per 3-1 contro Imola, poi si sono dovute inchinare alle tre formazioni che meglio hanno iniziato il girone B vale a dire Brescia, Padova e Talmassons con uno 0-9 complessivo.
A fare il punto della situazione al termine di un’altra settimana di lavoro in palestra è stato il coach Biagio Marone che ha presentato così l’avversario di giornata e gli obiettivi della sua squadra: “Incontriamo una squadra ben strutturata e pilotata da ottime mani come quelle di Caracuta. Gli attaccanti sono potenti, hanno varietà di colpi e quindi sarà una partita come sempre difficile. Noi, però, vogliamo continuare nel nostro percorso di crescita che vediamo negli allenamenti e che si è visto anche domenica con Altino. La squadra è motivata e carica quindi andremo là con l'obiettivo di portare a casa punti per togliere lo zero da quella casella, cosa che non ci piace e ci motiva a dare sempre qualcosa in più”. Fischio d’inizio di Panbiscò Leonessa Altamura-Volley Modena in programma domani alle ore 17.
