Eccellenza, un buon Formigine si arrende all'Agazzanese

L’Agazzanese si riscatta battendo di corto muso l’irriducibile e pimpante Formigine, meritevole dell’onore delle armi benché non abbia creato nitide palle gol. Specie per merito, giusto sottolinearlo, dell’impeccabile tandem centrale arretrato locale, ossia Reggiani&Maffezzoli che oltre a rendere innocue le due punte avversarie hanno eretto un muro invalicabile a protezione dell’attento Bertozzi. Il capitano, poi, condivide pure il merito del gol partita con Vai, ad incanalarla ben presto sui binari auspicati. Fatto è che dopo aver solo sfiorato in due occasioni il raddoppio, nella ripresa la squadra di Piccinini ha perso gradatamente campo dovendo serrare i ranghi di fronte alla superiore vivacità dei modenesi, senza riuscire a dar vita alle sue proverbiali ripartenze ma conservando comunque il minimo vantaggio e la piazza d’onore. Con fare tutt’altro che scintillante ma concreto.

Il tabellino

AGAZZANESE-REAL FORMIGINE 1-0

Agazzanese: Bertozzi, Bragalini, Negri, Caffarra (13’ st Gueye), Reggiani, Maffezzoli, Mehmetaj (32’ st Pastorelli), Farina (13’ st Soumahoro), Carella (28’ st Concari), Mastrototaro, Vai (38’ st D’Aniello). (Masotino, Barba, Vago, Dadati). All. Piccinini.

Real Formigine: Manfredini, Sejderaj, Valcavi (32’ st Guastalli), Sighinolfi, Cristiani, Davoli, Marverti, Arati, Iattici, Minnino, Roncaglia (38’ st Waddi). (Rosa, Artialo, Ricci, De Pietri, Napoli, Stanco, Ferrara). All. Mezzetti.

Arbitro: Ferri di Bologna (Bonetti-Dia).

Rete: Vai al 10’ pt.

Note: ammoniti Sighinolfi, Mehmetaj, Vai, Davoli, Bertozzi e Minnino.

Matteo Pierotti