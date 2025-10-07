Automedica a Vignola, centrosinistra: 'Accuse infondate da Forza Italia'
I Gruppi Pd Vignola, Vignola Coraggiosa e Muratori per Vignola rispondono alle accuse della vice-coordinatrice provinciale di Forza Italia Franca Massa
'Come riportato da un quotidiano locale già il 19 settembre, dopo la riunione della CTSS del 18 settembre, Emilia Muratori aveva spiegato di aver ottenuto dalla presidenza, presenti tutti i sindaci della Provincia, il consenso a estrapolare dal Piano provinciale del riordino di emergenza/urgenza la riorganizzazione dell'automedica nella zona dell’Unione, in attesa di ulteriori approfondimenti: solo ottenuta questa assicurazione, i sindaci del Distretto di Vignola avevano espresso voto favorevole all'impianto generale. Ci sembra che il passaggio sia chiaro, ma chi vuole strumentalizzare, strumentalizza.
