Viadotto Rio Torto: riapertura al traffico nel pomeriggio di domani

L'attesa è finita. Per i pendolari della Nuova Estense in viaggio dalla pianura alla montagna, obbligati nuovamente in questo ultimo mese e mezzo a transitare nuovamente su percorsi alternativi, l'attesa è finita. Da domani, venerdì 28 novembre, nella fascia oraria compresa tra le 15 e le 16, il viadotto Rio Torto sulla nuova Estense, sarà riaperto al traffico veicolare. La conferma ci è arrivata nel pomeriggio da Anas interpellata dopo la diffusione della notizia di un evento istituzionale per la riapertura al traffico del viadotto. Confermato infatti per le 12 un momento istituzionale di Anas con le autorità locali e poi, nel pomeriggio, l'apertura al traffico alla circolazione. Dopo l'installazione della campata centrale in acciaio definitiva, che ha sostituito quella provvisoria installata temporaneamente dopo la demolizione della campata originale, danneggiata al punto da rendere il viadotto impraticabile. Una soluzione inizialmente provvisoria per consentire la circolazione sull'importante infrastruttura di collegamento in attesa della costruzione della nuova campata definitiva. Una riapertura che così avverrà con un giorno di anticipo rispetto alla previsione del 29 novembre.

