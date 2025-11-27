Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, arrestato spacciatore 50enne: aveva mezzo chilo di cocaina

La perquisizione presso la sua abitazione ha consentito di recuperare ulteriori 751 dosi confezionate

Il 24 novembre a Carpi, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 50 anni, già noto per precedenti di polizia analoghi, per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata avviata a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini che avevano notato movimenti sospetti nei pressi di un’attività commerciale. Il controllo dell’indagato, avvenuto all’interno di un minimarket, ha portato al rinvenimento di due involucri contenenti cocaina. La successiva perquisizione presso la sua abitazione ha consentito poi di recuperare ulteriori 751 dosi confezionate, per un peso complessivo di oltre mezzo chilo di cocaina, insieme a un bilancino di precisione, un telefono cellulare e denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita.
L’arrestato si trova ora in carcere.

