Vignola, Post Contemporary Corporation in concerto

L’occasione è la presentazione di Patriottismo Psichedelico, l’ultimo lavoro discografico della band

Sabato 29 novembre il Circolo Ribalta di Vignola accoglie uno degli appuntamenti più attesi della stagione alternativa: il ritorno dal vivo della Post Contemporary Corporation, formazione di culto della scena post-punk ed electro-noise italiana. L’occasione è la presentazione di “Patriottismo Psichedelico”, l’ultimo lavoro discografico della band, acclamato all’unisono dalla critica come una delle produzioni più significative dell’anno. L’evento, previsto per le 21, si preannuncia non solo come un concerto, ma come un’esperienza rituale, un atto sonoro collettivo in cui musica, parola e performance si fondono in un dialogo viscerale con il pubblico. Il nuovo album, Patriottismo Psichedelico, è considerato da molti un testamento spirituale di Dario Parisini, storico membro fondatore del gruppo e protagonista della maggior parte dei brani. La sua impronta, profonda e visionaria, pervade l’intero lavoro, che alterna atmosfere abrasive e riflessioni metafisiche, fondendo elettronica, noise e post-punk con sfumature di altri generi e sperimentazioni sonore.

Stefano Soranna

Mi occupo di comunicazione e pubblicità da un po' di tempo. Su La Pressa scrivo di musica, libri e di altre cose che mi colpiscono quando sono in giro o che leggo da qualche parte.   

