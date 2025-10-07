Vignola, ferisce carabiniere dopo folle inseguimento in centro: arrestato marocchino

I carabinieri di Vignola hanno arrestato il 30 settembre scorso, un 36enne di origine marocchina, residente a Spilamberto, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, commesse nei confronti di un militare dell’Arma, al termine di un concitato inseguimento.

L’uomo, alla guida di un’utilitaria, non si è fermato all’alt intimato dai carabinieri impegnati in un normale servizio d’istituto all’interno del centro di Vignola, dando vita ad una fuga a velocità sostenuta lungo le vie cittadine, con manovre estremamente pericolose per gli utenti della strada. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha infatti percorso contromano due rotatorie ed imboccato una pista ciclabile nel territorio di Spilamberto, danneggiandone la barriera di accesso.

Costretto ad arrestare la marcia, nel tentativo di guadagnare la fuga a piedi, l’arrestato ha bloccato la gamba di un carabiniere – schiacciandola tra la portiera ed il montante – causandogli così una lieve contusione. L’uomo è stato comunque definitivamente bloccato poco dopo, nonostante il tentativo di proseguire la sua folle fuga a piedi, costatagli un’autonoma ma rovinosa caduta. L’uomo è risultato anche positivo al pre-test per l’uso di cocaina oltre che trovato in possesso di una dose della medesima sostanza stupefacente.

L’auto è stata rimossa dal carroattrezzi, la patente di guida ritirata e sono state contestate una serie di violazioni del Codice della Strada, dal “mancato alt” alla guida pericolosa sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

