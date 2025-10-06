Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Pavullo, è il momento di uscire dal Corpo unico della Polizia locale'

'Pavullo, è il momento di uscire dal Corpo unico della Polizia locale'

Iseppi (Fdi): 'Per recuperare autonomia nella gestione della Polizia Locale; migliorare il presidio e l’efficienza dei servizi sul territorio comunale'

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

'Dal 2010 Pavullo fa parte del Corpo Unico della Polizia Locale insieme agli altri comuni del Frignano (inizialmente 10) con l’obiettivo di condividere risorse e servizi per garantire maggiore efficienza e presidio sul territorio. Tuttavia, oggi la situazione è profondamente cambiata. Due Comuni (Montecreto e Fiumalbo) hanno recentemente deciso di uscire dal Corpo Unico, che si sommano ad altri due usciti in precedenza (Serramazzoni e Riolunato)'. Così il consigliere comunale Fdi di Pavullo, Daniele Iseppi.
'Questo modificherà radicalmente gli equilibri organizzativi, economici e operativi, rendendo il servizio sempre meno conveniente e sostenibile per il nostro Comune. Nel marzo 2023, la nuova convenzione già faceva del Presidio di Pavullo quello più penalizzato con un agente ogni 1800 abitanti. La normativa regionale prevede che le funzioni di polizia locale debbano essere associate da almeno l'80% dei comuni di un ambito territoriale ottimale di riferimento per poter accedere ai finanziamenti (noi attualmente siamo al 60%)'.
'Uscire ora significherebbe recuperare autonomia nella gestione della Polizia Locale, migliorare il presidio e l’efficienza dei servizi sul territorio comunale e rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini, anche e soprattutto delle frazioni, con il Vigile di Quartiere. L'obiettivo è uno solo: garantire più sicurezza e un servizio più vicino ai bisogni della nostra comunità' - chiude Iseppi.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Castelfranco, nuovo incidente via Loda Castelfranco, Fdi e centrodestra: 'Richieste inascoltate'

Castelfranco, nuovo incidente via Loda Castelfranco, Fdi e centrodestra: 'Richieste inascoltate'

Fdi Pavullo: 'Anche Federconsumatori boccia la gestione rifiuti'

Fdi Pavullo: 'Anche Federconsumatori boccia la gestione rifiuti'

Gestione rifiuti Pavullo, l'indagine Federconsumatori boccia senza appello il servizio

Gestione rifiuti Pavullo, l'indagine Federconsumatori boccia senza appello il servizio

Ponte Rio Torto, da oggi Estense chiusa: ecco tutti i percorsi alternativi

Ponte Rio Torto, da oggi Estense chiusa: ecco tutti i percorsi alternativi

Furto, minacce, armi: 14 persone denunciate dai CC in una settimana

Furto, minacce, armi: 14 persone denunciate dai CC in una settimana

Scandalo Amo, Barcaiuolo (Fdi): 'Così il Pd offende chi chiede giustizia'

Scandalo Amo, Barcaiuolo (Fdi): 'Così il Pd offende chi chiede giustizia'

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti 'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'

'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'

Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Mirandola, tutto come previsto: Mariapaola Bergomi confermata presidente Memoria festival

Mirandola, tutto come previsto: Mariapaola Bergomi confermata presidente Memoria festival

Articoli Recenti San Felice e Camposanto, Francesco Biscozzo nuovo comanante dei carabinieri

San Felice e Camposanto, Francesco Biscozzo nuovo comanante dei carabinieri

San Felice, sorpresa a rubare: arrestata ex donna delle pulizie

San Felice, sorpresa a rubare: arrestata ex donna delle pulizie

Carpi, questore ordina chiusura per 10 giorni di un esercizio pubblico in centro storico

Carpi, questore ordina chiusura per 10 giorni di un esercizio pubblico in centro storico

Il profumo del 'Mosto Cotto' invade Spilamberto

Il profumo del 'Mosto Cotto' invade Spilamberto