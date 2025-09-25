Serramazzoni, ponte sulla Nuova Estense: 60 giorni di chiusura per i lavori definitivi

In particolare, la strada provinciale 22 di Coscogno potrà essere percorsa per raggiungere la fondovalle Panaro da chi deve dirigersi da Pavullo verso Vignola/Bologna, mentre la strada provinciale 21 di Serramazzoni, potrà essere percorsa sempre per chi proviene da Pavullo per raggiungere Prignano, la fondovalle Rossenna, Castellarano e per dirigersi verso Sassuolo/Reggio Emilia.
In prossimità dell’interruzione della statale 12 il traffico leggero in transito, che abbia direzione di marcia Pavullo o Maranello, autoveicoli e motocicli, potrà utilizzare la strada provinciale 36 San Dalmazio-via del Malandrone – Sp36 - Molino Vivi-Curva Manzini di Coscogno - Sant’Antonio. Questo itinerario è consigliato per ridurre i tempi di percorrenza dei pendolari e l’impatto del traffico nel centro di Serramazzoni.
Per gli autocarri con portata superiore alle 3,5 tonnellate sono previste le seguenti limitazioni (concordate con la Provincia di Modena ed Anas):
il traffico pesante proveniente da Maranello con direzione Pavullo transiterà a Serramazzoni in via Roma per svoltare a sinistra sulla strada provinciale 3 via Giardini, mentre il traffico pesante con direzione Modena all’intersezione via Giardini/via Roma proseguirà diritto sulla strada provinciale 3 via Giardini direzione Maranello dove in via eccezionale verrà deviato in via Zozi per raggiungere la SP467-Pedemontana. Infine, il traffico pesante con direzione Sassuolo all’intersezione via Giardini/ via Roma a Serramazzoni svolta a sinistra su via XXIV Novembre direzione Prignano- Roteglia.
Le deviazioniITINERARIO AUTOVEICOLI
Direzione Da Pavullo verso Modena – percorrendo la via Giardini (SS12) svolta a dx in S.P. 22 e poi a sx in S.P. 36 seguire le indicazioni stradali predisposte lungo l’itinerario Sant’Antonio-Curva Manzini di Cognogno-Molino Vivi- via del Malandrone - San Dalmazio – SS12
Direzione da Maranello Verso Pavullo – percorrendo la SS 12 svolta a sx in via San Dalmazio (SP21) poi svolta a dx in S.P. 36 via del Malandrone–Coscogno-Molino Vivi-Curva Manzini di Coscogno – Sant’Antonio.
Per gli autoveicoli diretti al centro di Serramazzoni non sono previste limitazioni, tuttavia il transito in centro a Serramazzoni per autoveicoli e motocicli ad eccezione di residenti e diretti ad attività commerciali è sconsigliato.
ITINERARIO AUTOCARRI SUPERIORI ALLE 3,5 T
Da Pavullo Direzione Bologna e viceversa itinerario consigliato prendere la SP22 di Coscogno – direzione Fondovalle del Panaro indi Vignola/Bologna.
Da Pavullo Direzione Modena-Sassuolo itinerario a seconda che si abbia direzione Modena o Sassuolo.
Direzione Modena – percorrere la via Giardini direzione Serramazzoni. Arrivo in centro a Serramazzoni obbligo diritto all’intersezione con via Roma poi percorrere la S.P. 3 con direzione Maranello dove in via eccezionale è autorizzato il passaggio dei mezzi pesanti (solo in discesa), con indicazione poi di svolta a Maranello in via Zozi poi 8 Marzo.
Direzione Sassuolo – percorrere la via Giardini direzione Serramazzoni. Arrivo in centro a Serramazzoni svolta a sx sulla via XXIV Maggio (SP21) direzione - Prignano - Volta di Saltino – Roteglia.
Da Modena Direzione Pavullo sulla SS12 deviazione sulla SP21 verso Serramazzoni, arrivati in centro percorrere via Roma svolta a sx in via Giardini direzione Pavullo.
Ulteriori limitazioni:
Divieto di transito in SP 36 del Malandrone e Coscogno.
Divieto di transito in via Val Di Sasso - Serramazzoni, ad eccezione dei Bus SETA, mezzi agricoli e veicoli di aziende con sede legale a Serramazzoni.