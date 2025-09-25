Serramazzoni, ponte sulla Nuova Estense: 60 giorni di chiusura per i lavori definitivi

Le deviazioni

In merito alla chiusura del Ponte Rio Torto sulla nuova Estense, disposta da Anas a partire da lunedì 29 settembre per 60 giorni per consentire i lavori di sostituzione della campata provvisoria (ponte Bailey) con una definitiva, sono state concordate le nuove disposizioni sulla viabilità alternativa, attraverso il confronto tra la Prefettura di Modena, gli amministratori locali, Anas, la Provincia di Modena e tutti i soggetti coinvolti dall’intervento. Le deviazioni sono le medesime che erano state predisposte nella precedente fase di chiusura dell’impalcato.In particolare, la strada provinciale 22 di Coscogno potrà essere percorsa per raggiungere la fondovalle Panaro da chi deve dirigersi da Pavullo verso Vignola/Bologna, mentre la strada provinciale 21 di Serramazzoni, potrà essere percorsa sempre per chi proviene da Pavullo per raggiungere Prignano, la fondovalle Rossenna, Castellarano e per dirigersi verso Sassuolo/Reggio Emilia.In prossimità dell’interruzione della statale 12 il traffico leggero in transito, che abbia direzione di marcia Pavullo o Maranello, autoveicoli e motocicli, potrà utilizzare la strada provinciale 36 San Dalmazio-via del Malandrone – Sp36 - Molino Vivi-Curva Manzini di Coscogno - Sant’Antonio. Questo itinerario è consigliato per ridurre i tempi di percorrenza dei pendolari e l’impatto del traffico nel centro di Serramazzoni.Per gli autoveicoli che intendono raggiungere il centro di Serramazzoni non sono comunque previste limitazioni.Per gli autocarri con portata superiore alle 3,5 tonnellate sono previste le seguenti limitazioni (concordate con la Provincia di Modena ed Anas):il traffico pesante proveniente da Maranello con direzione Pavullo transiterà a Serramazzoni in via Roma per svoltare a sinistra sulla strada provinciale 3 via Giardini, mentre il traffico pesante con direzione Modena all’intersezione via Giardini/via Roma proseguirà diritto sulla strada provinciale 3 via Giardini direzione Maranello dove in via eccezionale verrà deviato in via Zozi per raggiungere la SP467-Pedemontana. Infine, il traffico pesante con direzione Sassuolo all’intersezione via Giardini/ via Roma a Serramazzoni svolta a sinistra su via XXIV Novembre direzione Prignano- Roteglia.ITINERARIO AUTOVEICOLIDirezione Da Pavullo verso Modena – percorrendo la via Giardini (SS12) svolta a dx in S.P. 22 e poi a sx in S.P. 36 seguire le indicazioni stradali predisposte lungo l’itinerario Sant’Antonio-Curva Manzini di Cognogno-Molino Vivi- via del Malandrone - San Dalmazio – SS12Direzione da Maranello Verso Pavullo – percorrendo la SS 12 svolta a sx in via San Dalmazio (SP21) poi svolta a dx in S.P. 36 via del Malandrone–Coscogno-Molino Vivi-Curva Manzini di Coscogno – Sant’Antonio.Per gli autoveicoli diretti al centro di Serramazzoni non sono previste limitazioni, tuttavia il transito in centro a Serramazzoni per autoveicoli e motocicli ad eccezione di residenti e diretti ad attività commerciali è sconsigliato.Infatti l'ultimo tratto di Via Roma sarà posto a senso unico di marcia con direzione via Giardini.ITINERARIO AUTOCARRI SUPERIORI ALLE 3,5 TDa Pavullo Direzione Bologna e viceversa itinerario consigliato prendere la SP22 di Coscogno – direzione Fondovalle del Panaro indi Vignola/Bologna.Da Pavullo Direzione Modena-Sassuolo itinerario a seconda che si abbia direzione Modena o Sassuolo.Direzione Modena – percorrere la via Giardini direzione Serramazzoni. Arrivo in centro a Serramazzoni obbligo diritto all’intersezione con via Roma poi percorrere la S.P. 3 con direzione Maranello dove in via eccezionale è autorizzato il passaggio dei mezzi pesanti (solo in discesa), con indicazione poi di svolta a Maranello in via Zozi poi 8 Marzo.Direzione Sassuolo – percorrere la via Giardini direzione Serramazzoni. Arrivo in centro a Serramazzoni svolta a sx sulla via XXIV Maggio (SP21) direzione - Prignano - Volta di Saltino – Roteglia.Da Modena Direzione Pavullo sulla SS12 deviazione sulla SP21 verso Serramazzoni, arrivati in centro percorrere via Roma svolta a sx in via Giardini direzione Pavullo.Ulteriori limitazioni:Divieto di transito in SP 36 del Malandrone e Coscogno.Tale divieto si impone per consentire il transito ai soli veicoli leggeri e mezzi agricoli.Divieto di transito in via Val Di Sasso - Serramazzoni, ad eccezione dei Bus SETA, mezzi agricoli e veicoli di aziende con sede legale a Serramazzoni.