Modena, schianto in A1: muore automobilista

I pompieri hanno estratto uno dei due occupanti rimasto incarcerato nell'abitacolo, il secondo passeggero è deceduto

Questa mattina a mezzogiorno i vigili del fuoco di Vignola sono intervenuti per un incidente stradale in A1 al km 159 direzione Nord. Un'autovettura con a bordo due persone si è scontrata contro il guardrail. I pompieri hanno estratto uno dei due occupanti rimasto incarcerato nell'abitacolo per consegnarlo alle cure del 118 presente sul posto. L'altro occupante è deceduto a causa dell'impatto. Presente anche la polizia autostradale.

