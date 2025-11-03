Modena, auto contromano in tangenziale: fermata 50enne completamente ubriaca
Il veicolo, di proprietà della stessa donna, è stato sequestrato ai fini della confisca, mentre la patente di guida è stata ritirata
