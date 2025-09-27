Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sagre ed eventi nel fine settimanain provincia

Sagre ed eventi nel fine settimanain provincia

Da Castelvetro a Carpi, da Sestola a Massa Finalese

Dal 26 al 28 settembre 2025, la provincia di Modena si prepara ad un altro fine settimana ricco di appuntamenti.

A Castelvetro di Modena, il secondo fine settimana della Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa. Sabato 27 e domenica 28 settembre si rinnova il programma classico della manifestazione: street food, mercatini, musica dal vivo, eventi per bambini e famiglie, oltre a momenti di folclore e promozione delle eccellenze locali. Dopo 58 edizioni, la Sagra continua ad attirare migliaia di visitatori nel cuore del borgo

Sagre per l'intero fine settimana a Villafranca di Medolla e a San Matteo di Modena.

 

A Formigine Sabato 27 e domenica 28 settembre al Parco della Resistenza ???????????????????????????????? ???????? ????????????????????????, l’evento dedicato al mondo del cane da lavoro.
Forze Armate e Forze dell’Ordine, enti privati, veterinari, associazioni, allevatori ed esperti cinofili con simulazioni e approfondimenti.

A Massa Finalese prosegue per due fine settimana, la Festa delle Tradizioni e dell’Equino. Gli eventi si svolgono presso il Pala Diversivo Prosolidar e includono spettacoli, cibo tradizionale, esposizioni e intrattenimento per tutte le età, fino al 5 ottobre.

A Sestola sabato 27 e domenica 28 settembre la festa “La Fòla dla Chersenta”

Infine, in diversi comuni della provincia l’edizione 2025 di “Acetaie Aperte”, promossa dal consorzio Le Terre del Balsamico. Sabato 27 e domenica 28 settembre, le acetaie apriranno le porte ai visitatori con degustazioni e visite guidate.



Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Quando i giochi uniscono le generazioni: nel fine settimana c'è DivertiaMOci

L'estate continua: tanti eventi nel fine settimana in provincia

Sagre e feste nel lungo fine settimana modenese

Scuole più sicure: viaggio nel cantiere dell'istituto Barozzi di Modena

L'estate continua negli eventi all'aperto: i principali del fine settimana in provincia

Ferragosto in festa, tra sagre ed eventi 'sotto le stelle'

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'

Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola media

Carpi, violenta rissa tra bande in piena notte in via Garagnani

Vignola, commissione consigliare sulla sanità: la maggioranza fa saltare numero legale

Il presidente Seta ha incontrato autista aggredito a Guiglia da uno straniero

