Sagre ed eventi nel fine settimanain provincia

Dal 26 al 28 settembre 2025, la provincia di Modena si prepara ad un altro fine settimana ricco di appuntamenti.



A Castelvetro di Modena, il secondo fine settimana della Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa. Sabato 27 e domenica 28 settembre si rinnova il programma classico della manifestazione: street food, mercatini, musica dal vivo, eventi per bambini e famiglie, oltre a momenti di folclore e promozione delle eccellenze locali. Dopo 58 edizioni, la Sagra continua ad attirare migliaia di visitatori nel cuore del borgo



Sagre per l'intero fine settimana a Villafranca di Medolla e a San Matteo di Modena.



A Formigine Sabato 27 e domenica 28 settembre al Parco della Resistenza ???????????????????????????????? ???????? ????????????????????????, l’evento dedicato al mondo del cane da lavoro.Forze Armate e Forze dell’Ordine, enti privati, veterinari, associazioni, allevatori ed esperti cinofili con simulazioni e approfondimenti.A Massa Finalese prosegue per due fine settimana, la Festa delle Tradizioni e dell’Equino. Gli eventi si svolgono presso il Pala Diversivo Prosolidar e includono spettacoli, cibo tradizionale, esposizioni e intrattenimento per tutte le età, fino al 5 ottobre.A Sestola sabato 27 e domenica 28 settembre la festa “La Fòla dla Chersenta”Infine, in diversi comuni della provincia l’edizione 2025 di “Acetaie Aperte”, promossa dal consorzio Le Terre del Balsamico. Sabato 27 e domenica 28 settembre, le acetaie apriranno le porte ai visitatori con degustazioni e visite guidate.