Pavullo, è morto a 95 anni Italo Grandi

Lutto a Pavullo per la morte di Italo Grandi, scomparso il 12 settembre all’età di 95 anni. Imprenditore, fortemente legato al territorio pavullese, Italo Grandi, con la sua impresa edile, ha realizzato diverse opere sul territorio. Per Confartigianato ha ricoperto per diversi anni i ruoli di consigliere all’interno della categoria Edilizia, in Aspim e nel Consiglio Direttivo Generale, oltre che a essere un Consigliere Anziano per l’associazione.

I funerali si svolgeranno lunedì 15 settembre alle ore 15 nella Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo a Pavullo.



