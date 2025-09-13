Pavullo, è morto a 95 anni Italo Grandi
Imprenditore, fortemente legato al territorio pavullese, Italo Grandi, con la sua impresa edile, ha realizzato diverse opere sul territorio
I funerali si svolgeranno lunedì 15 settembre alle ore 15 nella Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo a Pavullo.
