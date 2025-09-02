Pavullo, Centro per le famiglie: un settembre ricco di eventi

Compiti, teatro e fiabe per i più giovaniPer i bambini e i ragazzi dai 7 ai 14 anni torna “Missione compiti”, uno spazio quotidiano di aiuto scolastico e laboratori creativi, attivo tutte le mattine a Lama Mocogno. Per chi ama il palcoscenico, parte invece il Percorso di teatro espressivo a cura di Alessia Ingrami, un viaggio tra emozioni, voce e movimento che si terrà nei lunedì di settembre e ottobre a Pavullo.
Benessere e relazioni per grandi e piccoliAccanto alle attività ludiche, il Centro propone percorsi dedicati al benessere psicofisico. “Acqua e relazioni” accompagnerà i più piccoli (0-3 anni) in esperienze acquatiche alla piscina di Pavullo, mentre il progetto “Lifestyle”, curato da Michela Carpanelli, offrirà strumenti pratici per una routine sana e personalizzata. Non mancano le incursioni nel mondo dei sapori, con “Pappamondo” (22 settembre), e della musica, con il suggestivo “Bagno di suoni” (27 settembre a Pievepelago). Ogni giovedì, inoltre, Pavullo ospiterà gli incontri di Musica e movimento, un’occasione di socialità per tutte le età attraverso la ginnastica dolce e il ballo.
Spazi dedicati ai più piccoliIl mercoledì è il giorno dello Spazio Baby, pensato per bambini da 0 a 36 mesi e i loro accompagnatori, con momenti di gioco, socialità e confronto. Per i piccolissimi (0-3 anni) sono previsti appuntamenti oltre che a Pavullo, anche nei nidi di Sestola e Fanano, con attività guidate da educatrici specializzate.
Servizi di supporto alle famiglieOltre agli appuntamenti ludico-educativi, il Centro per le Famiglie offre servizi di sostegno qualificati.
Un’offerta gratuita ma su iscrizioneTutte le attività e i servizi sono gratuiti, ma richiedono l’iscrizione. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 339 7919661 o scrivere a centrofamiglie@unionefrignano.mo.it
Attività per bambini e ragazziMissione compiti. Uno spazio dedicato ai bambini e ai ragazzi dai 7 ai 14 anni per ricevere aiuto nei compiti, partecipare a laboratori e momenti di svago. Lama Mocogno – Spazio culturale di Agorà. Dal lunedì al venerdì, ore 8:00 - 12:00.
Percorso di teatro espressivo. In collaborazione con l’Associazione PenRose APS. Attraverso il gioco teatrale, la voce e il movimento, i ragazzi esplorano emozioni e relazioni insieme ad Alessia Ingrami. Pavullo – Limo club. Lunedì 1, 8, 22, 29 settembre e 6, 13, 20, 27 ottobre, ore 20:30 - 22:30.
Teatrino Pazzerello. Laboratorio creativo per costruire marionette e metterle in scena in una divertente storia. Per bambini dai 4 ai 12 anni. Polinago – Spazio giovani. Martedì 9 settembre, ore 16:00.
La via delle fiabe.
Attività educative e di crescitaAcqua e relazioni. In collaborazione con Comitato Territoriale C.S.I. di Modena APS. Percorsi di acquaticità per bambini da 0 a 3 anni, accompagnati da un adulto, guidati da istruttori qualificati. Piscina comunale di Pavullo. Tutti i martedì, ore 10:00 - 12:00 (fasce d’età differenziate).
Lifestyle. In collaborazione con l’Associazione PenRose APS. Linee guida per costruire una routine sana e personalizzata, con Michela Carpanelli. Pavullo – Limo Club. Tutti i mercoledì dal 17 settembre, ore 18:30 - 20:00.
Pappamondo Un viaggio tra le cucine del mondo, per scoprire e assaporare insieme nuove culture. Pavullo – Centro per le Famiglie. Lunedì 22 settembre, ore 16:30.
Bagno di suoni. Laboratorio musicale di esplorazione sonora e sensoriale con Annaluce.
Pievepelago – Fondazione Don Galassini (ex asilo). Sabato 27 settembre, ore 16:00.
Musica e movimento. In collaborazione con l’Associazione PenRose APS. Ginnastica dolce e balli coreografici di gruppo con Giuseppina Galizia. Pavullo – Limo Club. Tutti i giovedì di settembre, ore 19:00.
Spazi dedicati ai più piccoliSpazio Baby. Attività, giochi e momenti di condivisione per bambini da 0 a 36 mesi e i loro accompagnatori. Pavullo – Centro famiglie. Tutti i mercoledì, ore 10:00 - 12:00 e 16:00 - 18:00.
Piccolissimi. Attività guidate da un’educatrice per bambini da 0 a 3 anni accompagnati da un adulto. Martedì 23 settembre ore 16:30 – Sestola, Nido Le Marmotte della Rocca. Martedì 30 settembre ore 16:15 – Fanano, Nido L’Isola che c’è
Servizi per le famiglieMediazione familiare. Percorso di supporto per genitori in fase di separazione o divorzio, volto a individuare accordi condivisi nell’interesse dei figli. Gratuito su appuntamento – Info: 339 791966.
Consulenze gratuite. Servizi di sostegno alla genitorialità, consulenza di coppia e pedagogica. Gratuito su appuntamento – Info: 339 791966.