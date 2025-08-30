L'estate continua negli eventi all'aperto: i principali del fine settimana in provincia

A San Felice sul Panaro prosegue la 412ª edizione della Fiera di settembre, quest’anno dedicata al mondo dei cartoni animati con il titolo “Cartoonia”. Domenica 31 agosto il paese si anima con il mercato italiano in via Mazzini dalle 8 alle 20, il battesimo della sella a Villa Ferri, e una serie di spettacoli serali: danza con la scuola Arckadia al prato Rocca, balli latinoamericani in piazza Matteotti, magia e ventriloquia per bambini in Largo Posta, concerti della Miami Soul Orchestra e Rock in Progress in via Mazzini.
A Mirandola torna il Tolkien Music Festival, sabato 30 e domenica 31 agosto al Parco La Favorita, con concerti, spettacoli e laboratori ispirati all’universo fantasy di J.R.R. Tolkien.
A Rovereto sulla Secchia continua fino al 1° settembre la tradizionale Sagra di San Luigi, ospitata al Parco Multiverso, con cene in compagnia e spettacoli serali.
A Pavullo si celebra la crescentina, simbolo gastronomico dell’Appennino modenese, con una festa sabato 30 e domenica 31 agosto tra stand, musica e intrattenimento.
A Finale Emilia doppio appuntamento: dal 29 agosto al
A Fiorano Modenese domenica 31 agosto si svolge “Nati per giocare” nella Riserva naturale delle Salse di Nirano, dalle 16 alle 20 a Cà Tassi, con giochi da tavolo e di ruolo per ragazzi e adulti. Sempre a Fiorano, presso la Trattoria da Guido, si tiene la sesta edizione dello Skål Fest, festival a tema vichingo con il concerto dei Vallorch.
A Sestola torna la Festa della Birra, tre giorni di brindisi, musica e divertimento, mentre nel centro del paese si svolge anche Fananissima, evento dedicato all’animazione e alla buona cucina.