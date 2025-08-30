Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

L'estate continua negli eventi all'aperto: i principali del fine settimana in provincia

L'estate continua negli eventi all'aperto: i principali del fine settimana in provincia

Dalla Fiera di settembre a San Felice a quella delle crescentina a Pavullo, dal Talkien Festival di Mirandola alla sagra della tagliatella a Finale

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Estate modenese, Sant’Agostino una piazza per la cultura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
Un altro fine settimana ricco di appuntamenti in provincia di Modena, tra sagre, festival musicali e attività all’aria aperta. Ecco una panoramica degli eventi principali, ordinati per località e giorno.
 

A San Felice sul Panaro prosegue la 412ª edizione della Fiera di settembre, quest’anno dedicata al mondo dei cartoni animati con il titolo “Cartoonia”. Domenica 31 agosto il paese si anima con il mercato italiano in via Mazzini dalle 8 alle 20, il battesimo della sella a Villa Ferri, e una serie di spettacoli serali: danza con la scuola Arckadia al prato Rocca, balli latinoamericani in piazza Matteotti, magia e ventriloquia per bambini in Largo Posta, concerti della Miami Soul Orchestra e Rock in Progress in via Mazzini.
 

A Mirandola torna il Tolkien Music Festival, sabato 30 e domenica 31 agosto al Parco La Favorita, con concerti, spettacoli e laboratori ispirati all’universo fantasy di J.R.R. Tolkien.
 

A Rovereto sulla Secchia continua fino al 1° settembre la tradizionale Sagra di San Luigi, ospitata al Parco Multiverso, con cene in compagnia e spettacoli serali.
 

A Pavullo si celebra la crescentina, simbolo gastronomico dell’Appennino modenese, con una festa sabato 30 e domenica 31 agosto tra stand, musica e intrattenimento.
 

A Finale Emilia doppio appuntamento: dal 29 agosto al
1° settembre si tiene la Sagra della Tagliatella Finalese ai Giardini Alcide De Gasperi, mentre prosegue anche la Magnagat Beer Fest, festa della birra pensata per famiglie, con cena e giochi per bambini all’interno di un campo da calcio.
 

A Fiorano Modenese domenica 31 agosto si svolge “Nati per giocare” nella Riserva naturale delle Salse di Nirano, dalle 16 alle 20 a Cà Tassi, con giochi da tavolo e di ruolo per ragazzi e adulti. Sempre a Fiorano, presso la Trattoria da Guido, si tiene la sesta edizione dello Skål Fest, festival a tema vichingo con il concerto dei Vallorch.
 

A Sestola torna la Festa della Birra, tre giorni di brindisi, musica e divertimento, mentre nel centro del paese si svolge anche Fananissima, evento dedicato all’animazione e alla buona cucina.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Case della comunità in montagna: Muzzarelli chiede conto alla Regione

Case della comunità in montagna: Muzzarelli chiede conto alla Regione

Mirandola, il Municipio rivede la luce: smontata la gru della ricostruzione

Mirandola, il Municipio rivede la luce: smontata la gru della ricostruzione

Pavullo: trauma alla caviglia mentre cammina nel bosco, soccorsa 74enne

Pavullo: trauma alla caviglia mentre cammina nel bosco, soccorsa 74enne

Gaiato di Pavullo: a fuoco 3000 mq di bosco

Gaiato di Pavullo: a fuoco 3000 mq di bosco

Annegato in un canale nel mantovano, trovato senza vita il corpo del 24enne modenese

Annegato in un canale nel mantovano, trovato senza vita il corpo del 24enne modenese

Rinnovo piazza e recupero vecchia scuola: doppia festa con il Vescovo a Camatta di Pavullo

Rinnovo piazza e recupero vecchia scuola: doppia festa con il Vescovo a Camatta di Pavullo

Spazio ADV dedicata a Sciacca dentisti
Articoli più Letti Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Articoli Recenti 'Castelfranco Emilia, fontana del tortellino in stato di degrado: simbolo di incuria della città'

'Castelfranco Emilia, fontana del tortellino in stato di degrado: simbolo di incuria della città'

San Prospero in festa per i 100 anni di Giovanna Gruppioni

San Prospero in festa per i 100 anni di Giovanna Gruppioni

Carpi, sul bus senza biglietto aggredisce tre agenti: fermato straniero

Carpi, sul bus senza biglietto aggredisce tre agenti: fermato straniero

Chikungunya in provincia di Modena: salgono a 74 i casi a Carpi. Ancora disinfestazioni

Chikungunya in provincia di Modena: salgono a 74 i casi a Carpi. Ancora disinfestazioni