L'estate continua negli eventi all'aperto: i principali del fine settimana in provincia

Un altro fine settimana ricco di appuntamenti in provincia di Modena, tra sagre, festival musicali e attività all’aria aperta. Ecco una panoramica degli eventi principali, ordinati per località e giorno.prosegue la 412ª edizione della Fiera di settembre, quest’anno dedicata al mondo dei cartoni animati con il titolo “Cartoonia”. Domenica 31 agosto il paese si anima con il mercato italiano in via Mazzini dalle 8 alle 20, il battesimo della sella a Villa Ferri, e una serie di spettacoli serali: danza con la scuola Arckadia al prato Rocca, balli latinoamericani in piazza Matteotti, magia e ventriloquia per bambini in Largo Posta, concerti della Miami Soul Orchestra e Rock in Progress in via Mazzini.torna il Tolkien Music Festival, sabato 30 e domenica 31 agosto al Parco La Favorita, con concerti, spettacoli e laboratori ispirati all’universo fantasy di J.R.R. Tolkien.continua fino al 1° settembre la tradizionale Sagra di San Luigi, ospitata al Parco Multiverso, con cene in compagnia e spettacoli serali.si celebra la crescentina, simbolo gastronomico dell’Appennino modenese, con una festa sabato 30 e domenica 31 agosto tra stand, musica e intrattenimento.doppio appuntamento: dal 29 agosto al1° settembre si tiene la Sagra della Tagliatella Finalese ai Giardini Alcide De Gasperi, mentre prosegue anche la Magnagat Beer Fest, festa della birra pensata per famiglie, con cena e giochi per bambini all’interno di un campo da calcio.domenica 31 agosto si svolge “Nati per giocare” nella Riserva naturale delle Salse di Nirano, dalle 16 alle 20 a Cà Tassi, con giochi da tavolo e di ruolo per ragazzi e adulti. Sempre a Fiorano, presso la Trattoria da Guido, si tiene la sesta edizione dello Skål Fest, festival a tema vichingo con il concerto dei Vallorch.torna la Festa della Birra, tre giorni di brindisi, musica e divertimento, mentre nel centro del paese si svolge anche Fananissima, evento dedicato all’animazione e alla buona cucina.