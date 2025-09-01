Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Spaccio di cocaina: un arresto a Pavullo

Spaccio di cocaina: un arresto a Pavullo

L'uomo di 49 anni fermato insieme ad una donna di 39. Lui sottoposto all'esame sull'uso di stupefacenti, è risalito in auto dandosi alla fuga e lanciando dal finestrino una borsa con 40 grammi. A casa i militari ne hanno trovata altra insieme al materiale per il confezionamento

1 minuto di lettura
La scorsa notte i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo nel Frignano hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 49enne e una 39enne, identificati nel corso di un controllo alla circolazione stradale.

Il conducente è stato sottoposto ad un accertamento finalizzato a verificare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti. Eseguito il test, il 49enne è risalito improvvisamente sull’auto e si è dato alla fuga.
Durante l’inseguimento, dall’abitacolo del mezzo è stata lanciata all’esterno una borsetta, subito recuperata dai militari. All’interno era presente un sacchetto contenente 40 grammi di sostanza risultata positiva alla cocaina.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro penale un ulteriore grammo di cocaina, un bilancino di precisione e dei ritagli di buste di plastica, verosimilmente utilizzati per il confezionamento dello stupefacente.
Entrambi gli arresti, eseguiti per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari che ha applicato nei confronti del 49enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre giorni alla settimana, mentre nei confronti della donna non è stata applicata alcuna misura.

Spaccio: un arresto al Parco Ferrari

L'estate continua negli eventi all'aperto: i principali del fine settimana in provincia

Accusato di 11 aggressioni e rapine ai danni di anziani: arrestato 38enne

Aggredisce e rapina tre persone in 24 ore: arrestato 25enne tunisino

Sassuolo: guida con tasso alcolico triplo del consentito

Soliera, stalking e lesioni: 49enne agli arresti domiciliari

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Modena, torna il falso volantino del 'Ministero dell’Interno': segnalazioni in zona Est e zona Musicisti

Allerta meteo per temporali domani in Emilia Romagna

Chikungunya a Modena: disinfestazioni nella zona di via Siena

Ipsia “F.Corni”: al via, in anticipo, l'innovativo percorso professioni sanitarie - odontotecnico

