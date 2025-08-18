Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Pavullo: trauma alla caviglia mentre cammina nel bosco, soccorsa 74enne

In mattinata, la donna è stata recuperata con il verricello dell'elisoccorso e trasportata all'ospedale di Pavullo

Nella mattina di lunedì 18 agosto il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna è intervenuto in aiuto di una donna settantaquattrenne, scivolata durante una passeggiata nei boschi non distante dal centro di Pavullo nel Frignano.

La donna, residente in provincia di Modena, è scivolata riportando un doloroso trauma ad una caviglia. Subito sono stati allertati i soccorsi, che hanno visto confluire sul posto alcune squadre territoriali della stazione Monte Cimone del SAER, Elipavullo ed i Vigili del fuoco. Una volta raggiunta, la donna è stata stabilizzata e recuperata con il verricello dall'elisoccorso. Successivamente è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Pavullo per gli accertamenti del caso.

