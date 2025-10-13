Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Tragedia nel bolognese, colpito alla testa dal tornio: muore operaio di 29 anni

Tragedia nel bolognese, colpito alla testa dal tornio: muore operaio di 29 anni

La vittima, originaria del Bangladesh e regolarmente residente in Italia, era un dipendente della Righi Lavorazioni Meccaniche

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Un operaio di 29 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in mattinata in un'azienda metalmeccanica a San Giorgio di Piano, nel Bolognese. La vittima, originaria del Bangladesh e regolarmente residente in Italia, era un dipendente della Righi Lavorazioni Meccaniche, che ha sede nella zona industriale di Stiatico.
Da una prima ricostruzione, stava utilizzando un tornio quando un pezzo del macchinario gli sarebbe finito sulla testa. Dopo l'allarme dei colleghi è intervenuto il 118, ma per il giovane non c'era più nulla da fare. Sono in corso accertamenti e indagini dei carabinieri e della Medicina del lavoro dell'Ausl.
'L’infortunio avviene proprio nel giorno in cui erano convocate le assemblee sindacali per aggiornare i lavoratori circa la presentazione delle richieste per il rinnovo del contratto regionale degli artigiani metalmeccanici - spiegano in una nota Fim, Fiom, Uilm di Bologna -. Siamo dolorosamente costretti a ribadirlo: la mancanza di sicurezza è un fattore strutturale, se non strategico, del modo di fare impresa in questo paese e i numeri continuano a dirci impietosamente che la vita dei lavoratori viene continuamente messa in secondo piano rispetto ai profitti delle imprese'.
'Proprio nelle aziende artigiane e nelle piccole industrie si concentra tanta della nostra attività sindacale, in quei luoghi del lavoro spesso resi invisibili ma comunque determinanti nelle catene del valore anche delle grandi realtà industriali del territorio bolognese.
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
Esternalizzare, frammentare la produzione, continuare a mettere in sfrenata competizione chi per vivere ha bisogno di lavorare non può più essere considerato una giustificazione per la riduzione dei diritti, dei salari e delle condizioni di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. L’avevamo chiesto con forza dopo i drammatici omicidi sul lavoro a cui abbiamo dovuto assistere sul nostro territorio: c’è bisogno di un lavoro sinergico e continuo tra Istituzioni, Organizzazioni Sindacali e rappresentanze delle imprese per affrontare alla radice e monitorare il dramma dell’assenza di condizioni di salute e sicurezza nelle aziende del territorio. Oggi, invece, ci troviamo di fronte a un altro infortunio mortale. Per questo, oltre a esprimere il nostro profondo cordoglio e la nostra vicinanza ai familiari, ci costituiremo come sempre parte civile nell’eventuale processo e proclamiamo, per la giornata di domani martedì 14 ottobre 2025, due ore di sciopero a fine turno per tutti i lavoratori e le lavoratrici metalmeccaniche della Provincia di Bologna, con un presidio che si terrà dalle 15:30 in Via 25 Aprile, 4 a San Giorgio di
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Piano, davanti ai cancelli dell’azienda'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Incidente in moto in Sardegna: perde la vita il modenese Aimo Saetti

Incidente in moto in Sardegna: perde la vita il modenese Aimo Saetti

Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

Modena, 31enne travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Modena, 31enne travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Modena, omicidio stanotte in via Roncaglia dopo una lite tra due stranieri: muore accoltellato

Modena, omicidio stanotte in via Roncaglia dopo una lite tra due stranieri: muore accoltellato

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, scappa in bicicletta e lancia 20 dosi di cocaina a terra: arrestato nigeriano

Modena, scappa in bicicletta e lancia 20 dosi di cocaina a terra: arrestato nigeriano

Scontro tra tre auto in tangenziale, 4 giovani feriti, grave una ragazza

Scontro tra tre auto in tangenziale, 4 giovani feriti, grave una ragazza

Tragedia nel reggiano, si tuffa nel Secchia e non riemerge più: muore 13enne di Fiorano

Tragedia nel reggiano, si tuffa nel Secchia e non riemerge più: muore 13enne di Fiorano

Truffa anziana per 10.000 euro: minorenne bloccato e denunciato

Truffa anziana per 10.000 euro: minorenne bloccato e denunciato