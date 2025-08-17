Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Gaiato di Pavullo: a fuoco 3000 mq di bosco

Gaiato di Pavullo: a fuoco 3000 mq di bosco

In località Val di Sasso. Nessun ferito. Mobilitati Vigili del Fuoco,

Un incendio boschivo è divampato oggi nel primo pomeriggio in località Val di Sasso, nel territorio di Gaiato, frazione del Comune di Pavullo nel Frignano. Le fiamme hanno interessato un'area di circa 3.000 metri quadrati di verde.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze peggiori. Sul posto sono intervenute squadre da Fanano e Pavullo, oltre all’unità boschiva dei Vigili del Fuoco specializzata nella gestione degli incendi di vegetazione. Le operazioni sono state coordinate in sinergia con i Carabinieri Forestali e i volontari della Protezione Civile oggi in servizio avvistamento incendio da località Gaiato Chiesa.

Fondamentale anche il supporto aereo: un elicottero dei Vigili del Fuoco ha effettuato numerosi lanci d’acqua per contenere e spegnere i focolai nelle zone più impervie.

Le cause dell’incendio sono attualmente al vaglio degli inquirenti, ma non si esclude l’origine dolosa o colposa legata a comportamenti imprudenti. L’area, al momento, è sotto monitoraggio per prevenire eventuali riaccensioni.


Foto: Amici dei Vigili del Fuoco di Fanano


