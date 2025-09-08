L'allarme è scattato intorno alle 13:25 per un vasto incendio divampato all’interno di un capannone di un'azienda agricola a Baggiovara di Modena. All'interno della struttura era stoccato un ingente quantitativo di fieno, stipato principalmente sotto forma di rotoballe.
L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Modena e del distaccamento di Sassuolo. Impiegate due autopompe serbatoio e due autobotti, per un totale di 12 operatori impegnati nelle complesse operazioni di spegnimento.
Le operazioni di contenimento dell’incendio sono ancora in corso e si prevede che possano protrarsi per diverse ore, se non giorni. La natura del materiale coinvolto rende infatti l'intervento particolarmente difficoltoso: le rotoballe di fieno, a causa della loro densità e struttura, trattengono al loro interno focolai attivi anche a lungo dopo l’estinzione delle fiamme in superficie.
Per questo motivo è necessario un lungo e accurato lavoro di smassamento del materiale bruciato, ovvero la separazione e la movimentazione del fieno, per esporre dissipare eventuali focolai residui e completare la bonifica in sicurezza dell’area. Non si registrano feriti, ma i danni alla struttura e al materiale agricolo sono ingenti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.
Centinaia di rotoballe in fiamme a Baggiovara: nessun ferito
Super lavoro dei vigili del fuoco che continuerà per tutta la giornata quello iniziato alle 13:30. A fuoco il deposito di un'azienda agricola
