Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Centinaia di rotoballe in fiamme a Baggiovara: nessun ferito

Centinaia di rotoballe in fiamme a Baggiovara: nessun ferito

Super lavoro dei vigili del fuoco che continuerà per tutta la giornata quello iniziato alle 13:30. A fuoco il deposito di un'azienda agricola

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Estate modenese, Sant’Agostino una piazza per la cultura
Spazio ADV dedicata a Mivebo

L'allarme è scattato intorno alle 13:25 per un vasto incendio divampato all’interno di un capannone di un'azienda agricola a Baggiovara di Modena. All'interno della struttura era stoccato un ingente quantitativo di fieno, stipato principalmente sotto forma di rotoballe.

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Modena e del distaccamento di Sassuolo. Impiegate due autopompe serbatoio e due autobotti, per un totale di 12 operatori impegnati nelle complesse operazioni di spegnimento.

Le operazioni di contenimento dell’incendio sono ancora in corso e si prevede che possano protrarsi per diverse ore, se non giorni. La natura del materiale coinvolto rende infatti l'intervento particolarmente difficoltoso: le rotoballe di fieno, a causa della loro densità e struttura, trattengono al loro interno focolai attivi anche a lungo dopo l’estinzione delle fiamme in superficie.

Per questo motivo è necessario un lungo e accurato lavoro di smassamento del materiale bruciato, ovvero la separazione e la movimentazione del fieno, per esporre dissipare eventuali focolai residui e completare la bonifica in sicurezza dell’area. Non si registrano feriti, ma i danni alla struttura e al materiale agricolo sono ingenti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, incendio a due passi dal Duomo: evacuato un palazzo

Modena, incendio a due passi dal Duomo: evacuato un palazzo

Bandiere Cgil all'ospedale Baggiovara, Giovanardi: 'Incompatibili con struttura sanitaria'

Bandiere Cgil all'ospedale Baggiovara, Giovanardi: 'Incompatibili con struttura sanitaria'

Gaiato di Pavullo: a fuoco 3000 mq di bosco

Gaiato di Pavullo: a fuoco 3000 mq di bosco

Modena, asportata con tecnica mininvasiva rara una neoplasia di 20 centimetri al retto-sigma

Modena, asportata con tecnica mininvasiva rara una neoplasia di 20 centimetri al retto-sigma

Modena, carabinieri salvano donna che tenta il suicidio al Pronto soccorso di Baggiovara

Modena, carabinieri salvano donna che tenta il suicidio al Pronto soccorso di Baggiovara

'Ospedale di Sassuolo al top, che smacco per il Policlinico di Modena e Baggiovara'

'Ospedale di Sassuolo al top, che smacco per il Policlinico di Modena e Baggiovara'

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Articoli Recenti Sorbara celebra 50 anni di Festa del Lambrusco

Sorbara celebra 50 anni di Festa del Lambrusco

Sicurezza a Carpi: ecco le 10 proposte di Fratelli d'Italia, ricetta opposta a quella di Righi

Sicurezza a Carpi: ecco le 10 proposte di Fratelli d'Italia, ricetta opposta a quella di Righi

Chikungunya a Carpi, ancora disinfestazione in aree verdi pubbliche e private

Chikungunya a Carpi, ancora disinfestazione in aree verdi pubbliche e private

Palagano: schiacciato dal proprio trattore, grave all'ospedale di Baggiovara

Palagano: schiacciato dal proprio trattore, grave all'ospedale di Baggiovara