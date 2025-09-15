Nell’ottantesimo anniversario della fine della guerra di Liberazione, la Sezione Anpi di Prignano-Polinago ha realizzato un cippo a Palagano nel luogo ove, il 10 aprile del 1945 cadde, colpito a morte dal fuoco nazifascista, il partigiano Domenico Torri, nato il 16 ottobre del 1926. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la famiglia di Sergio Lorenzi, nipote del giovane combattente.
Il padre Sisto e la madre, Dilva Rossi erano residenti a Polinago; con Domenico parteciparono alla Resistenza anche i fratelli Anacleto, nome di battaglia ‘Lupo’ e Francesco, noto con il nome di ‘Malizioso’, tutti appartenenti alla Brigata ‘Dragone’. I tre fratelli furono protagonisti di numerose azioni militari e dal loro stato di servizio risulta fossero presenti a Montefiorino il 3 agosto del ’44, quando le forze nazifasciste ebbero la meglio sulla Repubblica di Montefiorino, sorta il 17 giugno di quell’anno.
Dopo la benedizione da parte del parroco, don Paolo Fratti, porteranno il loro saluto rappresentanti delle Associazioni e delle Istituzioni locali.
Palagano, un cippo alla memoria di Domenico Torri
L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la famiglia di Sergio Lorenzi, nipote del giovane combattente
Nell’ottantesimo anniversario della fine della guerra di Liberazione, la Sezione Anpi di Prignano-Polinago ha realizzato un cippo a Palagano nel luogo ove, il 10 aprile del 1945 cadde, colpito a morte dal fuoco nazifascista, il partigiano Domenico Torri, nato il 16 ottobre del 1926. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la famiglia di Sergio Lorenzi, nipote del giovane combattente.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta
'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'
Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta
Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'Articoli Recenti
San Cesario: ancora odori molesti e disagi, cittadini di nuovo in procura
Pavullo: il viadotto sull'Estense chiuso due mesi dal 29 settembre
Chikungunya a Carpi, disinfestazione nell’area di via Turati
Carpi, inaugurato l'ampliamento del Fanti-Da Vinci: lavori per 3,1 milioni