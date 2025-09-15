Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Palagano, un cippo alla memoria di Domenico Torri

Palagano, un cippo alla memoria di Domenico Torri

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la famiglia di Sergio Lorenzi, nipote del giovane combattente

Nell’ottantesimo anniversario della fine della guerra di Liberazione, la Sezione Anpi di Prignano-Polinago ha realizzato un cippo a Palagano nel luogo ove, il 10 aprile del 1945 cadde, colpito a morte dal fuoco nazifascista, il partigiano Domenico Torri, nato il 16 ottobre del 1926. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la famiglia di Sergio Lorenzi, nipote del giovane combattente.
Il padre Sisto e la madre, Dilva Rossi erano residenti a Polinago; con Domenico parteciparono alla Resistenza anche i fratelli Anacleto, nome di battaglia ‘Lupo’ e Francesco, noto con il nome di ‘Malizioso’, tutti appartenenti alla Brigata ‘Dragone’. I tre fratelli furono protagonisti di numerose azioni militari e dal loro stato di servizio risulta fossero presenti a Montefiorino il 3 agosto del ’44, quando le forze nazifasciste ebbero la meglio sulla Repubblica di Montefiorino, sorta il 17 giugno di quell’anno.
Dopo la benedizione da parte del parroco, don Paolo Fratti, porteranno il loro saluto rappresentanti delle Associazioni e delle Istituzioni locali.

