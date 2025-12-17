Schianto tra due auto sul Canaletto a San Prospero, tre feriti

Questa sera, poco dopo le 21, i vigili del fuoco di San Felice sul Panaro sono intervenuti per un incidente stradale su via Canaletto a San Prospero. Nello scontro, due autovetture sono uscite di strada e uno dei tre occupanti è rimasto incastrato nell'abitacolo. I vigli del fuoco hanno provveduto tramite divaricatore e cesoie a liberare la persona, mentre da Modena nel frattempo è giunta in supporto l'autogru per agevolare le operazioni di soccorso. La strada nel frattempo è rimasta chiusa al traffico grazie all'aiuto dei carabinieri presenti in posto. Sono rimaste ferite tre persone che sono state affidate alle cure del 118.