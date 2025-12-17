Formigine, è morto a 87 anni Giuseppe Zanni: fondò l'Asd Corlo

Lutto a formigine per la scomparsa a 87 anni di Giuseppe Zanni, già assessore allo Sport del Comune di Formigine dal 2004 al 2009 e tra i fondatori dell’Asd Corlo.

'La comunità formiginese, in particolare quella di Corlo, piange Giuseppe Zanni – per tutti Pippo – persona che ha dedicato la vita al volontariato - soprattutto in ambito sportivo - e al bene pubblico, ricoprendo il ruolo di Assessore allo Sport dal 2004 al 2009 e precedentemente di Presidente dell’Asd Corlo - afferma il sindaco Elisa Parenti -. Proprio domani, 18 dicembre, ricorrono i venti anni dell’inaugurazione della piscina Ondablu, importante opera realizzata durante l’assessorato di Zanni. Non solo. In quel periodo sono stati realizzati il campo da calcio di Casinalbo e l’anello ciclo-podistico “Luigi Campani”, allora unico nel suo genere in Regione. Tante anche le iniziative di successo come il passaggio del Giro d’Italia e della Maratona d’Italia, oltre alle prime edizioni del Meeting paralimpico Nuoto&Simpatia. In rappresentanza di tutta l’Amministrazione comunale esprimo le mie più sentite condoglianze alla moglie Maura, ai figli, ai parenti e ai tanti amici che hanno apprezzato la generosità, la vitalità e la positività che caratterizzavano Pippo'.

Il Rosario si terrà questa sera (17 dicembre) alle 19 presso la Chiesa parrocchiale di Corlo, mentre il funerale si terrà domani (18 dicembre) alle 15, sempre nella Chiesa di Corlo.