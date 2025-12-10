Formigine, impianto fotovoltaico da 424 kWp firmato Box Tosi

La transizione energetica si conferma una direzione strategica per le imprese, in questa direzione si inserisce il progetto realizzato da XIBER, ESCo del Gruppo TESYA, a supporto di Box Tosi.Con 65 anni di storia, Box Tosi, azienda della provincia modenese con sede a Formigine, è specializzata nella progettazione e realizzazione di imballaggi in cartone ondulato. Un’attività radicata nella tradizione manifatturiera italiana e orientata a un approccio sempre più responsabile e sostenibile. La collaborazione con XIBER nasce proprio da questa visione: non una semplice installazione tecnologica, ma un programma di transizione energetica strutturato. L’intervento ha portato alla realizzazione e all’ottimizzazione di un impianto fotovoltaico da 424 kWp, inserito in un quadro progettuale più ampio. I benefici attesi comprendono una riduzione dei costi energetici del 45% e un conseguente abbattimento delle emissioni di CO₂ del 40% su base annua.'Il nostro impegno non si limita a fornire una singola tecnologia: supportiamo le imprese costruendo un percorso integrato, dalla diagnosi energetica alla progettazione di soluzioni multi-tecnologia, dall’avvio al monitoraggio continuo durante il ciclo di vita - ha dichiarato Andrea Zanotti, direttore dei servizi digitali e partnership di XIBER - La capacità di orchestrare più strumenti è ciò che consente alle PMI di accelerare davvero la transizione, riducendo rischi operativi e finanziari.In un contesto in cui l’Italia mostra un crescente dinamismo, con oltre 4.000 MW di nuova capacità rinnovabile installata nei primi otto mesi dell’anno, è fondamentale continuare a supportare le imprese nel raggiungere il target UE del 39,4% di energia da fonti rinnovabili entro il 2030, trasformando la sostenibilità in un reale vantaggio competitivo”.In qualità di partner tecnico e gestionale, XIBER ha seguito l’intero iter operativo: dall’elaborazione delle pratiche e dalla consulenza per l’accesso al Fondo Energia della Regione Emilia-Romagna, fino alla messa in opera delle soluzioni e alla loro gestione. Una strategia che riduce la complessità per il cliente e garantisce il risultato.Mirando all’effettivo ritorno dell’investimento, XIBER ha attivato il servizio Solar Coach, dedicato al monitoraggio e alla gestione intelligente della produzione, garantendo nel tempo la manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza del sistema.Il progetto rappresenta un caso concreto di come tecnologia, finanza agevolata e pianificazione strategica possano convergere in un modello di transizione energetica sostenibile e scalabile. Box Tosi, che registra un consumo energetico annuo di circa 816 MWh ed emissioni di 212 tonnellate di CO₂, potrà contare su un finanziamento al 100% a tasso agevolato e su un tempo di rientro dell’investimento inferiore a quattro anni.