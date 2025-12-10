Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Formigine, impianto fotovoltaico da 424 kWp firmato Box Tosi

Progetto realizzato da XIBER, ESCo del Gruppo TESYA, a supporto di Box Tosi

La transizione energetica si conferma una direzione strategica per le imprese, in questa direzione si inserisce il progetto realizzato da XIBER, ESCo del Gruppo TESYA, a supporto di Box Tosi.

Con 65 anni di storia, Box Tosi, azienda della provincia modenese con sede a Formigine, è specializzata nella progettazione e realizzazione di imballaggi in cartone ondulato. Un’attività radicata nella tradizione manifatturiera italiana e orientata a un approccio sempre più responsabile e sostenibile. La collaborazione con XIBER nasce proprio da questa visione: non una semplice installazione tecnologica, ma un programma di transizione energetica strutturato. L’intervento ha portato alla realizzazione e all’ottimizzazione di un impianto fotovoltaico da 424 kWp, inserito in un quadro progettuale più ampio. I benefici attesi comprendono una riduzione dei costi energetici del 45% e un conseguente abbattimento delle emissioni di CO₂ del 40% su base annua.

'Il nostro impegno non si limita a fornire una singola tecnologia: supportiamo le imprese costruendo un percorso integrato, dalla diagnosi energetica alla progettazione di soluzioni multi-tecnologia, dall’avvio al monitoraggio continuo durante il ciclo di vita - ha dichiarato Andrea Zanotti, direttore dei servizi digitali e partnership di XIBER - La capacità di orchestrare più strumenti è ciò che consente alle PMI di accelerare davvero la transizione, riducendo rischi operativi e finanziari.
In un contesto in cui l’Italia mostra un crescente dinamismo, con oltre 4.000 MW di nuova capacità rinnovabile installata nei primi otto mesi dell’anno, è fondamentale continuare a supportare le imprese nel raggiungere il target UE del 39,4% di energia da fonti rinnovabili entro il 2030, trasformando la sostenibilità in un reale vantaggio competitivo”.

In qualità di partner tecnico e gestionale, XIBER ha seguito l’intero iter operativo: dall’elaborazione delle pratiche e dalla consulenza per l’accesso al Fondo Energia della Regione Emilia-Romagna, fino alla messa in opera delle soluzioni e alla loro gestione. Una strategia che riduce la complessità per il cliente e garantisce il risultato.

Mirando all’effettivo ritorno dell’investimento, XIBER ha attivato il servizio Solar Coach, dedicato al monitoraggio e alla gestione intelligente della produzione, garantendo nel tempo la manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza del sistema.

Il progetto rappresenta un caso concreto di come tecnologia, finanza agevolata e pianificazione strategica possano convergere in un modello di transizione energetica sostenibile e scalabile. Box Tosi, che registra un consumo energetico annuo di circa 816 MWh ed emissioni di 212 tonnellate di CO₂, potrà contare su un finanziamento al 100% a tasso agevolato e su un tempo di rientro dell’investimento inferiore a quattro anni.
