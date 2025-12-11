Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, domenica Campagnola-Formigine è già decisiva

Eccellenza, domenica Campagnola-Formigine è già decisiva

Campagnola ultimo con 9 punti, Formigine penultimo con 10 punti assieme a Salsomaggiore e Corticella. I verdebù di Cavalli sono reduci da una sconfitta interna

Non sarà una partita decisiva ma quasi. Domenica Campagnola-Real Formigine, ultima di andata, vale molto di più dei tre punti. La classifica dice: Campagnola ultimo con 9 punti, Formigine penultimo con 10 punti assieme a Salsomaggiore e Corticella. I verdebù di Cavalli sono reduci da una sconfitta interna, immeritata, col Brescello, il Campagnola da un pareggio beffa a Castelvetro contro il Terre di Castelli col gol del 2-2 arrivato al 94'. Il Formigine in settimana ha perso Arati, giocatore fondamentale, che ha chiesto più volte di andare al Montecchio e alla fine è stato accontentato. I reggiani di Manfredini sono messi peggio, però: domenica mancherà tutto l'attacco visto che Margotta, giocatore fortissimo, è squalificato, Rivi è infortunato, Carlucci è stato caduto e Angelillis è in dubbio. 'Sono senza attacco – dice mister Manfredini – ma proveremo a fare lo stesso il colpo. Margotta? Giocatore straordinario, la scorsa estate l'ho voluto io a tutti i costi (era alla Pieve dove è sempre stato decisivo ndr), peccato che domenica non ci sarà per squalifica'. Per quanto riguarda il mercato del Formigine, dopo l'arrivo del difensore Barbetta dal Terre di Castelli, ora si cerca un forte punta ma non è facile.

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

