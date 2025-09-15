Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Pavullo: il viadotto sull'Estense chiuso due mesi dal 29 settembre

L'esito dell'incontro in prefettura con Anas e sindaci coinvolti. Lavori necessari in assenza di traffico per la realizzazione del nuovo è definitivo impalcato centrale

Si e concluso intorno alle ore 18 il tavolo in Prefettura riguardo al Ponte dell’Estense sul Rio Torto.

È stata ufficializzata la chiusura del ponte a partire da lunedì 29 settembre per circa 2 mesi. Lo ha ufficializzato Anas al termine dell'incontro.

 

Nel corso della riunione è stato nuovamente analizzato, come per le fasi precedenti, il tema della viabilità secondaria, in piena sinergia e collaborazione con i rappresentanti del territorio. La gestione della viabilità alternativa sarà sempre assicurata dal costante impegno della Provincia di Modena e degli Enti territoriali coinvolti, oltre che dalle Forze di Polizia, la cui sensibilità istituzionale consentirà, anche con il coordinamento della Prefettura di Modena, di limitare i disagi lungo la viabilità provinciale e locale interessata

 

Da lunedì 29 settembre la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” sarà chiusa al traffico, in entrambe le direzioni di marcia dal km 146,640 al km 147,000 per circa due mesi, con circolazione deviata lungo percorsi alternativi (per la circolazione leggera e pesante) che saranno comunicati a valle dei sopralluoghi in corso.

 

La terza e ultima fase dei lavori consiste inizialmente nello smontaggio del ponte bailey provvisorio, che dallo scorso 24 aprile ha consentito la circolazione; successivamente sarà realizzata la nuova campata in acciaio che consentirà la riapertura definitiva al transito della statale.

 

Infine, rimarrà operativo, fino al completamento dei lavori, il Tavolo Tecnico tra le Istituzioni e gli Enti coinvolti, con la partecipazione di Anas, al fine di poter proseguire la sinergia e la collaborazione avviata sin da subito durante tutte le varie fasi dei lavori e degli interventi.

 

