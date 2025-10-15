Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Venerdì i Nessuna pretesa' alla Crepa di Modena

Venerdì i Nessuna pretesa' alla Crepa di Modena

I Nessuna Pretesa sono una live band con un repertorio di canzoni che spazia dagli anni ’60 fino alle Hit attuali

Alla Crepa di Strada Barchetta a Modena è ripartita la stagione invernale dello storico appuntamento del venerdì notte.
Venerdì 17 ottobre serata speciale dalle 23 con i 'Nessuna pretesa live band'. I 'Nessuna Pretesa' sono una live band con un repertorio di canzoni che spazia dagli anni ’60 fino alle Hit dei giorni nostri: vantano 20 anni di esperienza nel mondo dello spettacolo, una storia che li ha visti calcare i palchi di tutta Italia, sempre fedeli all’intento di vivere di musica e delle emozioni che il pubblico può dare.
Davvero difficile ormai tenere il conto dei comuni e delle piazze – dall’Emilia al Salento – delle grandi aziende e delle istituzioni per cui la band ha suonato. Per non contare poi i centinaia di concerti nei club più esclusivi della Penisola.

