Modena Fiere, via al rilancio: Modenantiquaria sbarca al Sant'Agostino

Paolo Zanca, assessore alla Promozione economica e attrattività del Comune di Modena, intervenuto nella giornata di oggi alla presentazione del calendario 2026

“Il calendario degli eventi 2026 è la risposta concreta all’impegno che l’Amministrazione comunale ha preso con la città di conservare, ampliare e valorizzare l’attività del quartiere fieristico di Modena, che il prossimo anno avrà ben 21 eventi, quasi il doppio rispetto all’ultimo biennio. Ma non ci siamo fermati solo a questo. Un altro risultato importante è rappresentato da Modenantiquaria che nel 2027 sarà ancora più valorizzata approdando negli spazi del polo culturale del Sant'Agostino, creando così un nuovo rapporto con la città, la sua storia, la sua cultura e il suo patrimonio artistico museale”.
Il commento è di Paolo Zanca, assessore alla Promozione economica e attrattività del Comune di Modena, intervenuto nella giornata di oggi alla presentazione del calendario 2026 di Modena Fiere.
L’assessore ha sottolineato che il programma fieristico rimette al centro Modena con 21 eventi in programma nel 2026, rispetto agli 11 dell’ultimo biennio, evidenziando che “questo obiettivo raggiunto è frutto del lavoro e del confronto serrato portato avanti in quest’ultimo anno con Bologna Fiere e che, come dimostrano i numeri, vede l’attività fieristica modenese ripartire arricchita, sia nella quantità che nella qualità delle manifestazioni”.
Zanca ha chiarito che una delle prime “preoccupazioni” del proprio assessorato ha riguardato, appunto, Modena Fiere, tenuto conto di una situazione di progressivo passaggio di eventi consolidati a Modena, come Play e Skypass, a Bologna.
L’assessore ha quindi spiegato che da subito è partito un confronto “complesso e lungo” con Bologna Fiere che ha portato a un più ricco calendario 2026-2027 che valorizza nuovamente Modena.
L’assessore si è dunque soffermato su Modenantiquaria, manifestazione di punta del settore in ambito non solo nazionale, e sul lavoro svolto per renderla “non solo sempre più un evento centrale per la città, ma anche un'iniziativa a valenza culturale che valorizzi la tradizione storica e del patrimonio di Modena”. Zanca, in particolare, ha evidenziato che l’evento sarà il grande protagonista della stagione 2026 e sarà ancora di più valorizzato nel 2027 quando approderà negli spazi del polo del Sant’Agostino, creando un nuovo rapporto culturale e storico con la città. L’assessore, infine, ha anche annunciato che, sempre dal confronto tra Modena Fiere e Bologna Fiere, il marchio Modenantiquaria sarà dato in licenza di utilizzo agli organizzatori e gestori dell’evento.
La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli.   

