Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Appuntamenti del fine settimana in città

Appuntamenti del fine settimana in città

Dalle giornate Fai con Accademia Militare, Orto Botanico e chiesa di San Vincenzo aperte alla festa del patrimonio Unesco al Festival 'Periferico'

3 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Giornate Fai - 3 luoghi del cuore da visitare

Nell'ambito delle giornata Fai a Modena sarà allestito un ideale percorso di visita dedicato alla memoria ducale, suddiviso in 3 tappe: Palazzo Ducale, baricentro monumentale delle città, sede sontuosa della rinnovata corte estense dopo la devoluzione di Ferrara e in seguito della Scuola Militare voluta da Napoleone sul modello dell’École Politecnique di Parigi, poi la più importante Accademia del nuovo Stato italiano unitario.
L’Orto Botanico aderente al Sistema Museale dell’Università di Modena e Reggio Emilia, fondato nel 1758 dal duca Francesco III d' Este, noto per le sue collezioni di piante vive, che promuovono la ricerca, la conservazione della biodiversità e l'educazione scientifica. Riaperto al pubblico nella primavera del 2025 dopo un intervento di recupero e valorizzazione:
La Chiesa di San Vincenzo, parte del complesso dell’ex Convento dei Teatini la Chiesa si inserisce nel contesto del Corso presentandosi alla città come uno dei migliori esempi del Seicento modenese.

Periferico Festival

Il secondo fine settimana di Periferico Festival, nel Villaggio Artigiano di Modena Ovest, presenta un intreccio di pratiche che invitano il pubblico a esperienze intime e collettive.
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura

Si inizia sabato 11 alle 15 con Guardare, una camminata guidata di due ore e mezza con Fabrizio Saiu in prima nazionale, (replica domenica 12 alle 9,30), che si articola in una serie di esercizi percettivi sul rapporto tra visione e ascolto, trasformando l'osservazione passiva in un gesto attivo.
Sabato 11 ottobre
15:00 - Guardare di Fabrizio Saiu (camminata guidata, prima nazionale).
17:30 - Darkness Pic-Nic di DOM- (performance itinerante di 3 ore con cena).
19:00 e 20:15 - MOP: Arcipelago di Teatro Telaio (installazione performativa per ragazzi).
21:30 - OvestLab: La musica disturba di Valeria Sturba (concerto).
Domenica 12 ottobre
9:30 - Guardare di Fabrizio Saiu (camminata guidata).
16:30 - Campo Cesana: Festa finale di Un pezzo di spazio.
18:00 - Campo Cesana: Racconto dell'esperienza delle 96 ore di assemblea.
Per approfondimenti sul programma www.collettivoamigdala.com

Patrimonio Unesco in Festa

l’evento che celebra il sito UNESCO cittadino, riconosciuto nel 1997, e composto da Cattedrale, Piazza Grande e Torre Ghirlandina.
Il tema scelto quest’anno, “L’ultima pietra e l’inizio della memoria”, richiama il completamento della Ghirlandina nel 1319, simbolo della fine di un grande cantiere medievale e allo stesso tempo dell’inizio di una memoria collettiva che lega ancora oggi i modenesi ai loro monumenti.
Clicca qui per il programma completo

Uniti per Gaza - Tre giorni di confronto e di eventi e raccolta fondi

Presso l'ex Macello in via IV novembre, seconda edizione di United4Gaza: tre giorni di raccolta fondi per famiglie di Gaza, incontri, musica, laboratori, arte e partecipazione attiva.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Un evento che si propone come spazio di dibattito, espressione e impegno civile, con la partecipazione di intellettuali, giuristi, studenti e studentesse, attivisti, artisti, musicisti, cantanti, scrittori, cittadini e cittadine'. Ad annunciare l'iniziativa lo stesso raggruppamento di associazioni che va sotto il nome di 'Modena per la Palestina'. Qui l'articolo con il programma dell'iniziativa.


Tè per tre – tazze fumanti tra arte, musica e letteratura

Un appuntamento tutto in inglese quello di sabato 11 ottobre da Mr G Tea Boutique: vedrà protagonisti tre ospiti d’eccezione: l’artista visivo Alexandr Nuss, la cantautrice Ellen River e la scrittrice Charlotte Tveen Hansen, che, per l’occasione, dialogheranno tra loro di vita e di arte… in inglese! Il tutto davanti a una tazza fumante di tè offerto dalla padrona di casa, Simone Ruan.
A coordinare l’incontro sarà Marie Pierre Vin, operatrice culturale francese, ormai modenese adottiva, che, avendo lavorando a livello diplomatico in Cina per anni è perfetto anello di congiunzione tra le diverse culture di Modena, Europa e Cina.Per segnalare eventi in città scrivi a redazione@lapressa.it
 

Nella foto, il cortile d'onore di Palazzo Ducale, sede dell'Accademia Militare di Modena, visitabile
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
sabato e domenica nell'ambito delle giornate Fai
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Al PalaPanini l’esordio casalingo per il Volley Modena nel ricordo di Barbara Siciliano

Al PalaPanini l’esordio casalingo per il Volley Modena nel ricordo di Barbara Siciliano

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Modena, spaccio stazione autocorriere: arrestato un tunisino 19enne

Modena, spaccio stazione autocorriere: arrestato un tunisino 19enne

Modena, al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale

Modena, al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale

Modena, furto in autovetture in via Buozzi: divieto di dimora per un marocchino

Modena, furto in autovetture in via Buozzi: divieto di dimora per un marocchino

Cittadella Vis Modena, cresce la Scuola Calcio

Cittadella Vis Modena, cresce la Scuola Calcio

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Studentato alla Sacca: sulla facciata del palazzone appare un grande murales

Studentato alla Sacca: sulla facciata del palazzone appare un grande murales

Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Modena, Ausl in lutto: è morto a 52 anni il dottor Francesco Rametta

Modena, Ausl in lutto: è morto a 52 anni il dottor Francesco Rametta

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti La fabbriche nell'era dell'AI: Informatici da tutta Italia al Museo Ferrari

La fabbriche nell'era dell'AI: Informatici da tutta Italia al Museo Ferrari

La fine della guerra non basta, la Cgil: 'Boicottare partita Italia-Israele'

La fine della guerra non basta, la Cgil: 'Boicottare partita Italia-Israele'

'Rivogliamo una Modena sicura'

'Rivogliamo una Modena sicura'

Formigine, denuncia CGIL: 'Impiegata aggredita dal titolare'

Formigine, denuncia CGIL: 'Impiegata aggredita dal titolare'